Nortorf

Heinz-Dieter Hartwig (72) war in Nortorf seit 30 Jahren Stammkunde der Postbank. Genau gesagt: bis zum 27. Juli. Da war der Bankschalter im Supermarkt Famila weg. Für ihn eine miese Überraschung. Der Tresen wurde für den neuen Kioskbetreiber umgebaut – ohne Postbank-Service. „Es gab keine Schilder, keine Vorinformation“, sagt der Stammkunde erbost. „Ich finde das unmöglich!“

Der Service am Bankschalter war gut

Der Auszug der Bank stößt bei ihm auf Unverständnis. „Nortorf ist ein Einkaufsort für die Menschen aus der Region. Man muss auch an die Leute aus den Dörfern denken, das ist für sie ein Schlag ins Gesicht.“ Er schätzte den Service. „Die Mitarbeiterinnen haben sich um meine Anliegen gekümmert und bis nach Hamburg telefoniert, um Fragen zu klären.“

Heinz-Dieter Hartwig druckte sich die nächsten Standorte aus: 15 Kilometer entfernt in Felde, 18 Kilometer entfernt in Flintbek, 21 Kilometer entfernt in Schacht-Audorf und 22 Kilometer entfernt in Hohenwestedt und Neumünster. Heinz-Dieter Hartwig zeigt auf der Karte: „Nortorf liegt in der Mitte. Da, wo die meisten Leute wohnen, ist ein Service-Loch.“ Der Kunde fordert einen Bankautomaten. „Alles andere ist Bürgerverachtung.“ Er will den Bürgermeister einschalten. „Das darf nicht stillschweigend abgewickelt werden.“

Ein Bankautomat als Alternative sei nicht geplant, erklärte Oliver Rittmaier, Pressesprecher der Postbank AG. „Es ist nicht damit getan, einen Automaten aufzustellen.“ Bargeldlogistik stecke dahinter, ein Umbau mit Internetanschluss und das Einhalten von Sicherheitsvorschriften.

Nortorf ist bundesweit kein Einzelfall. „Wir sind dabei, eigene Filialen zu schließen“, erklärte Oliver Rittmaier.

Er erläutert: Der Nortorfer Stützpunkt mit eingeschränkten Finanzdienstleistungen zählte zu 2600 bundesweit, die die Postbank gemeinsam mit der Deutschen Post als Partnerfiliale betreibt. „Das Filialnetz wird von uns beiden fortlaufend geprüft. In Nortorf war die Zahl der Transaktionsvorgänge zu gering.“ Kunde Heinz-Dieter Hartwig will das nicht glauben. „Wirtschaftlichkeit kann man nicht nachprüfen. Da war regelmäßig eine Warteschlange.“

Durch die Pandemie stiegen Kunden auf Online-Banking um

Oliver Rittmaier erläutert Alternativen, die auch die Postbank zu spüren bekam: An Tankstellen- und Supermarktkassen können Kunden inzwischen per Cashback-Verfahren bis zu 200 Euro abheben – in Nortorf bei Famila, Netto, Edeka, Penny, Lidl. Das Argument, für ältere Kunden oder bei Kreditanfragen Ansprechpartner als Service vorzuhalten, greift nicht mehr. Mit der Pandemie habe auch bei Älteren ein Umdenken eingesetzt. Online-Banking nehme auch bei Senioren zu. Auch Kredite würden inzwischen vermehrt im Internet abgeschlossen.

„Wir wollten die Famila-Filiale umbauen. Es war die Entscheidung der Postbank, aus dem Mietvertrag auszusteigen“, erklärte Bärbel Hammer, Pressesprecherin von Famila-Nordost. Der Postbank-Schalter gehörte zum Konzept der Supermarktkette, möglichst viele Angebote im eigenen Haus zu bündeln. Er war mit Kassenaufsichten des Supermarkts besetzt. Sie bekamen eine Sonderschulung.

Das Nebengeschäft kostete den Supermarkt Kraft und band Personal. „Ich gehe davon aus, dass die Mitarbeiterinnen weiter bei uns beschäftigt sind“, erklärte Bärbel Hammer. Der im August neu eingezogene Kioskbetreiber hat den Post-Point, bei Kunden als „Gelbe Post“ bekannt, übernommen.