Kronshagen

Mit „Bankgeflüster reloaded“ ist das Bürgerhaus Kronshagen wieder in die Großveranstaltungen eingestiegen. Zur Premiere begrüßte das Jedermanns-Kabarett-Theater am Sonnabend knapp 200 Besucher, die es kaum erwarten konnten von Dörte (Dagmar Kersig) und Änne (Annelie Witte) mit auf die bekannte Parkbank genommen zu werden, um einen schrägen Blick auf den Alltag zu werfen. Vom Darm, der sich als Organ des Jahres multikulturell und als zweites Gehirn des Körpers gibt, bis zu den faktenresistenten Chef-Schwurblern mit Aluhut. So unterschiedlich beide sind, so erstaunlich ähnlich ist oft ihr Endprodukt.

Fast nur Geimpfte in der Vorstellung im Bürgerhaus Kronshagen

Corona hat das Jedermanns-Theater für fast zwei Jahre gelähmt und von Auftritten abgehalten, war ansonsten kaum Thema. Derweil hatte sich das Laientheater unabhängig von der VHS auf eigene Beine gestellt. Mit 3G-Regel – also geimpft, genesen oder getestet – durfte jetzt jeder das Stück besuchen. Die Kontrollen liefen reibungslos, nahezu alle Besucher waren geimpft. Nur zwei von ihnen legten einen Test vor, der seit dieser Woche nicht mehr kostenlos zu bekommen ist.

Die Besucher nahmen am Platz die Maske ab, auf der Bühne demaskierte das Ensemble um Regisseurin Barbara Hagen-Bernhardt so manches Alltagsthema. Als kurze gespielte Szenen und mit umgetexteten Liedern, die von der Melodie, beispielsweise „Ein Bett im Kornfeld“, „Liebeskummer lohnt sich“ nicht oder „Verdammt ich lieb Dich“, mitreißend und vom Text oft bittersüß pointiert waren. Virtuos begleitet auf dem Flügel von Loredana Todor-Sapcu.

„Reisehocker“ hilft bei täglichen Geschäften

Das Leben kam unter die Lupe. Beispielsweise als Dörte und Änne sich mit ihrer Freundin (Inka Lammertz) über praktische Erleichterungen bei der Darmentleerung austauschen. Änne preist die Vorzüge des „Reisehockers“, ihres „Kackschemels“, der beim Toilettengang für die optimale Position sorgt. Die Spontanäußerung einer Zuschauerin „Den habe ich auch!“, sorgte zumindest bei den Menschen in Hörweite für ein Schmunzeln.

Ein Klassiker zum Schluss, das Wasserballett mit Mann sorgte als Zugabe für viel Beifall und jede Menge Lacher. Quelle: Sven Janssen

Alltagsärger wird beim Jedermanns-Theater zum Lacherfolg

Schallend gelacht wurde, als man den Paketboten auf die Finger schaute. „Wer sich abhetzt, macht etwas falsch“, erklären die entspannt Kaffee trinkenden Paketzustellerinnen Astrid Dickow und Inka Lammertz ihrer gehetzten Kollegin Barbara Roth. Ihr „Geheimrezept“ für mehr Freizeit: Pakete am besten gesammelt bei einem Nachbarn im Erdgeschoss ablegen. „Vorzugsweise bei Rentnern, die können so schlecht Nein sagen.“ Auch um die Benachrichtigungen müsse man sich nicht mehr kümmern, nach einem Monat hätten sich die Leute daran gewöhnt, ihr Paket zu suchen. Positiver Nebeneffekt: Es bleibt Zeit für den Zweitjob als Personaltrainer. „Dabei könnten die Fitnesskunden dann die schweren Pakete schleppen.

Als Postzusteller kann man sich seinen Job auch einfach machen und obendrein noch etwas für die Kundengesundheit tun. Quelle: Sven Janssen

Gesundheitsoptimierung mit Pulskontrolle und Schlafüberwachung kamen ebenso unter die Lupe, wie der Partnercheck per computerberechneten Algorithmus, bei dem mit dem Traummann Schluss gemacht wird, weil die ihm nötigen „Matchingpoints“ fehlen, dafür aber der verhasste Ex auf der Empfehlungsliste ganz nach oben klettert.

Wie man beim Kaffeekauf in Handschellen landet

Dass eine einfache Kaffeebestellung dermaßen eskalieren kann, dass man mit Handschellen im Verhörraum des Polizeireviers landen kann, bewies Theater-Neuzugang Jürgen Behrens, der vom Kriminalhauptkommissar (Andreas Bernhardt) am Ende für die schier endlose Konsumauswahl sogar Verständnis bekam.

Tosender Applaus war der Dank des Publikums für gut zweieinhalb kurzweilige Stunden, die das Jedermanns-Kabarett-Theater am Ende als Zugabe mit ihrem Wasserballett belohnte. Die nächsten Vorführungen sind am 3. Dezember und 22. Januar, jeweils um 20 Uhr im Bürgerhaus, am 23. Januar beginnt die Vorstellung schon um 19 Uhr. Karten (10 Euro) gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Henning Korth, bei der Vhs Kronshagen und per E-Mail über bestellung@jedermanns-kabarett-theater.de.