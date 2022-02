Rendsburg

Die Probleme mit ausgefallenen Linien und verspäteten Bussen – vor allem im Schulbusverkehr – im Kreis Rendsburg-Eckernförde reißen nicht ab. Zwar ist die Zahl der Beschwerden seit Beginn dieses Jahres zurückgegangen, dennoch zieht der Kreis jetzt die Reißleine und hat die zuständige Aufsichtsbehörde in Kiel eingeschaltet. Diese könnte den Auftragnehmer des ÖPNV im Kreis, die Autokraft, schon bald sanktionieren.

Schulbusverkehr im Kreis: Zwei Linien machen Probleme

„Der Schulbusverkehr muss einfach funktionieren“, sagt der zuständige Fachbereichsleiter der Kreisverwaltung, Martin Kruse. „Dieser ist die wichtigste Achse im ÖPNV des Kreises.“ Doch offenbar ruckelt es nach mehr als einem Jahr mit neuen Bussen und neuen Linien sowie mehrerer Anpassungen der Fahrpläne noch immer. Vor allem zwei Linien sind im Visier des Kreises: die Linie 782, die Schüler im Bereich Bordesholm, Krogaspe und Neumünster transportiert sowie die Linie 750 zwischen Hohenwestedt und Rendsburg. Dort sei es trotz verschiedener Initiativen der Autokraft weiter zu Problemen gekommen.

Viele Eltern würden mittlerweile mit Zynismus auf die anhaltenden Probleme auf einzelnen Strecken des Schulbusverkehrs reagieren, berichtet Kruse. Zuletzt hatten sich Eltern im Regionalentwicklungsausschuss Mitte vergangener Woche öffentlich zu Wort gemeldet und die Situation erneut öffentlich angeprangert.

Kreis hat die Kieler Genehmigungsbehörde eingeschaltet

Um den Verkehr auf den betroffenen Linien sicherzustellen, hat der Kreis jetzt die zuständige Genehmigungsbehörde in Kiel eingeschaltet. Dort werden die öffentlichen Verkehre für die Landeshauptstadt, den Kreis Plön und den Kreis Rendsburg-Eckernförde zentral überwacht und einzelne Fahrpläne und Linien offiziell genehmigt.

„Die Genehmigungsbehörde wird die Fälle beurteilen. In einem ersten Schritt können bei festgestellten Ordnungswidrigkeiten Bußgelder verhängt werden. Bei erfolgloser Mahnung kann als letzter Schritt auch die Genehmigung widerrufen werden“, teilt der Kreis am Montag schriftlich mit. „In einem solchen Fall würde die Leistung der betroffenen Linien seitens des Kreises an ein drittes Verkehrsunternehmen vergeben“, heißt es in der Mitteilung.

Mangelhafte Autokraft-Linien könnten ersetzt werden

Derzeit hat die Autokraft den 240-Millionen-Euro-Vertrag mit einer zehnjährigen Laufzeit für den ÖPNV im gesamten Kreis inne. Für den Fall, dass die Tochter der Deutschen Bahn einzelne Linien künftig nicht mehr bedienen darf, habe man bereits Kontakt zu anderen Busunternehmen aufgenommen, bestätigt Kruse.

Er verweist auf die Rechte und Pflichten des Vertrages. Demnach habe die Autokraft die Genehmigung für die Busverbindungen unter Auflagen und Bedingungen bekommen. „Dazu gehören im Besonderen Fahrplan- und Haltestellentreue, Betriebs- und Beförderungspflicht“, unterstreicht Kruse. Das Unternehmen sei über die Schritte des Kreises informiert.

Kreis will mit der Autokraft im Gespräch bleiben

Trotz der offiziellen Meldung nach Kiel wolle man mit der Autokraft im Gespräch bleiben. Der Kreis verlasse nicht seine ursprüngliche Politik einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit seinem Vertragspartner, unterstreicht Kruse. „Uns ist nach wie vor wichtig, den guten Dialog weiter fortzuführen.“

Zuletzt hatte die Autokraft streckenweise mit kleineren Bussen, Scouts, Navigationssystemen und Schulungen für die Fahrer auf die Probleme reagiert. Dies hat offensichtlich noch nicht zu einem anhaltenden Erfolg im gesamten Netz geführt.