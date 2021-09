Altenholz

Es könnte ein Prunkstück mit öffentlichem Charakter sein, das irgendwie alle Altenholzer nutzen können: das Herrenhaus Altenholz-Stift. Aber das private Baudenkmal, um das sich der Ortsteil Stift gruppiert, ist einmal mehr Hemmschuh für die umfassende Kernentwicklung des Altenholzer Ortsteils. Der Lenkungsausschuss Städtebauförderung hat am Dienstag empfohlen, eine Machbarkeitsstudie für das Haus wieder mal auf Eis zu legen.

Wie kann das angehen? 2020 hatte die Gemeindevertretung erst beschlossen, eine Machbarkeitsstudie einzuleiten. Ganz einfach: Der Eigentümer des Hauses ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt weiterhin nicht bereit, dass externe Gutachter das 1919/20 errichtete Herrenhaus des ehemaligen Guts Stift von innen unter die Lupe nehmen.

Herrenhaus Altenholz-Stift ist Herzstück des Ortskerns

Das wäre aber notwendig. Nur so kann gründlich geprüft werden, wie der Zustand ist, welchen Verkehrswert das Gebäude hat und was darin außer der Mammografie-Praxis, an die der Eigentümer Räume vermietet hat, an öffentlicher Nutzung möglich wäre. Das Herrenhaus ist ein Kernpunkt der künftigen Entwicklung Stifts und spielt eine Rolle bei der Städtebauförderung.

Für dieses Förderprogramm hatte Altenholz in puncto Ortskern Stift 2014/15 die Weichen gestellt. Die Zuschüsse hängen davon ab, dass die Gemeinde alles, was in den Genuss der Hilfen aus Bundes- und Landesmitteln kommen soll, nach festen Kriterien beurteilen und prüfen lässt. Der Rahmenplan dafür steht seit 2020.

An der Rückseite des Herrenhauses schloss sich früher ein sogenannter Reformgarten an. Der Denkmalschutz würde die Wiederherstellung gern sehen und fordert, wie viele Anwohner, das Areal nicht weiter zu bebauen. Quelle: Cornelia D. Mueller (Archiv)

Jetzt müssen Stadtplaner dokumentieren, was im Einzelfall machbar und sinnvoll ist, um den übergeordneten Zweck (Belebung des Ortskerns, fruchtbares Miteinander von Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Integration aller Bevölkerungsgruppen) zu erreichen. In Sachen Herrenhaus versuchte die Gemeinde mehrfach, mit dem Eigentümer darüber ins Gespräch zu kommen. Das verlief im Sande.

Altenholzer Ausschuss stellt Machbarkeitsstudie zurück

Die Politik hofft dennoch, dass sich der Eigner doch noch von dem Herrenhaus trennt oder eine Mitnutzung durch die Öffentlichkeit erlaubt, etwa wenn im großen rückwärtigen Bereich Wohnungen gebaut werden dürfen. Versuche eines Planungsbüros, eine Besichtigungserlaubnis für die Anfertigung der nötigen Machbarkeitsstudie zu bekommen, sind aber gerade wieder gescheitert.

So überraschte die Verwaltung am Dienstag mit dieser Vorlage als Beschlussempfehlung für die Gemeindevertretung: Um den Prozess der städtebaulichen Entwicklung von Stift nicht länger zu blockieren, könne „eine Machbarkeitsstudie für das Herrenhausareal auch ohne konkrete Möglichkeiten der Inaugenscheinnahme und ohne detaillierte liegenschaftsbezogene Daten“ durchgeführt werden. Kostenpunkt: 60 000 Euro.

Die Ergebnisse könnten dann trotzdem wesentliche Entscheidungshilfe sein, Sanierungsziele für den Gesamtkomplex Herrenhaus festzulegen. Bliebe das Herrenhaus nicht in rein privater Hand, könnten Zuschüsse aus der Städtebauförderung fließen. Die Studie sei in drei Arbeitspakete zu unterteilen: Herrenhaus, Teichanlage und Reformgarten, mögliche Bebauung des übrigen Gartengrundstücks.

Herrenhaus Altenholz-Stift: Eine Chronik der Verzögerungen Das Herrenhaus Stift wurde 1919/20 als Teil des Gutes Stift errichtet. Seit 1993 stehen Garten und Park unter Denkmalschutz, seit 1994 das gesamte Ensemble. 2015 wurde auch der Teich mit Terrassenanlage vorn geschützt. Der Denkmalschutz will eine rückwärtige Bebauung komplett verhindern. Auch Anlieger sind dagegen. Die Gemeinde erkennt die Schutzwürdigkeit des Parks nicht an. 2015 kaufte ein Bauunternehmer das Areal von dem privaten Eigentümer, um rückwärtig Wohnungen zu errichten. Investor und Gemeinde einigten sich nicht auf den Umfang der Bebauung. Kurz darauf hätte die Gemeinde das Herrenhaus für einen Euro erhalten, hätte der Investor im Park so bauen dürfen, „dass es sich rechnet“. Eine Machbarkeitsstudie stand jetzt im Raum. Anfang 2019 trat die Baufirma aber vom Vertrag zurück. 2020 beschloss die Gemeinde, dennoch eine Machbarkeitsstudie aufzulegen. Der (alte und aktuelle) Privateigentümer blockiert bisher. Der Auftrag für die Studie liegt nach dem Willen des Lenkungsgremiums jetzt auf Eis.

Die historische Gartenansicht des Herrenhauses Altenholz-Stift: Der Reformgarten mit Blumen und Gemüse ist rechts und links zu erkennen. Quelle: Privat/Repro Cornelia D. Mueller

Herrenhaus Stift bleibt vorerst in der Städtebauförderung

„Ich bin mittelschwer erschüttert“, räumte Gemeindevertreterin Karen Weisheit (CDU), Vorsitzende des Lenkungsgremiums, ein, nachdem das Planungsbüro die Lage skizziert hatte. „Ich sehe gerade keine Perspektive für eine Umsetzung dessen, was eine Studie ergibt. Jetzt 60 000 Euro bereitzustellen, auf denen wir sitzen bleiben, wenn nichts umgesetzt wird, ist für mich undenkbar. Wir würden das Pferd ja von hinten aufzäumen.“

Ingo Baasch (SPD) pflichtete bei. „Das Herrenhaus ist für mich nicht der wichtigste Punkt auf der Agenda von Altenholz. Wir haben so viele große Projekte, da können wir diese Sache leicht zurückstellen. Es wird schon der Zeitpunkt kommen, an dem der Eigentümer wieder etwas von uns will und gesprächsbereit ist“, gab er sich überzeugt.

Silke Worth-Görtz (Grüne) verwies darauf, dass das Herrenhaus nach ihrer Einschätzung für Stifter Bürger Priorität besitze. „Jetzt die Machbarkeitsstudie abzulehnen, halte ich für falsch“, betonte sie. „Wir müssen zumindest den Verkehrswert ermitteln“. Norbert Worth (Grüne) ergänzte: „So wird aus unseren Vorhaben nie etwas.“ Das Herrenhaus müsse Teil der Städtebauförderung bleiben.

Die Skulpturen an der Terrasse zum Herrenhausgarten. Quelle: Cornelia D. Müller (Archiv)

Darauf signalisierte das Planungsbüro, dass ein Zurückstellen die mögliche Förderung fürs Herrenhaus nicht aushebeln würde, ein Votum der Gemeinde gegen eine Machbarkeitsstudie hingegen schon. „Dann lassen wir es einfach auf sich beruhen, beschließen nichts und warten ab. Einen Grundsatzbeschluss für eine Studie haben wir ja von 2020“, folgerte Weisheit.

Fazit: Der Lenkungsausschuss stellte das Thema einvernehmlich ohne Entscheidung zurück. Und Altenholz-Stift übt sich einmal mehr in Geduld.