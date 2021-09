Eckernförde

Der erste Spatenstich für das Eckernförder Stadtentwicklungsprojekt Nooröffnung verschiebt sich weiter. Nach Angaben des Erschließungsträgers BIG-Städtebau ist zwar „der Anfang vom Ende der Bauleitplanung“ für das Quartier erreicht. Doch die Bagger werden erst in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres anrollen.

„Das ist im Moment die Zielschiene, die wir anpeilen“, sagt Projektleiterin Alexandra Dahmen von der BIG. Doch sei es schwierig, bei einem so komplexen Projekt einen genauen Zeitablauf vorherzusagen. „Das ist ein bisschen wie in die Glaskugel schauen.“ Dennoch sei mit der Bauleitplanung inzwischen ein wesentlicher Meilenstein für die Umsetzung des Projekts erreicht. Noch im Februar war der Baubeginn für Ende 2021 angestrebt.

Erste Hochbauten in 2024 erwartet

Inzwischen liegt laut Dahmen die aktualisierte Ermittlung für die Grundstückswerte an der Nooröffnung vor. Der Bebauungsplan befindet sich auf der Zielgeraden. „Damit können wir ins Vermarktungsverfahren starten“, kommentiert Dahmen. 100 bis 150 Wohneinheiten sind an der Nooröffnung in attraktiver Lage geplant. Doch wann kann gebaut werden? Die Projektleiterin rechnet mit den ersten Hochbauten in 2024.

Zwischen Noor (links) und Innenhafen erstreckt sich das Eckernförder Stadtentwicklungsgebiet Nooröffnung. Hier sind bis zu 150 Wohnungen geplant. Quelle: Ulf Dahl

Limitierender Faktor sind die umfangreichen Erschließungsarbeiten für die Herstellung der Wasserfläche der Nooröffnung, die Verschwenkung der Reeperbahn und die Gestaltung der Freiflächen. Die Baustelleinrichtung dafür lässt sich nur auf den künftigen Baufeldern unterbringen. „Das sind die einzigen größeren Flächen, die dafür frei sind“, erläutert die Projektleiterin. Deshalb sei es wenig sinnvoll, den Hochbau in größerem Umfang zu starten, bevor nicht wesentliche Erschließungsteile fertiggestellt seien.

Nächstes Jahr kommen die Bagger

Nach Angaben von Dahmen sollen in der zweiten Hälfte 2022 die Bagger anrollen. Die Zuschläge seien schon erteilt. Die BIG geht davon aus, dass die Herstellung der Wasserfläche Mitte 2022 beginnen kann. Sie wird eine der ersten Baumaßnahmen in der Nooröffnung sein. Eckernfördes Bauausschussvorsitzender Sören Vollert (Grüne) weist darauf hin, dass hier ein ganz neues Quartier entsteht. „Das dauert.“ Auch wenn alle ungeduldig seien – dafür werde es gut werden.

Mit der Nooröffnung wird die einst vorhandene Verbindung von Noor und Ostsee in Eckernförde wieder sichtbar. In den 192oer-Jahren war diese zugeschüttet worden. Jetzt soll sie mit einer neu geschaffenen Wasserfläche wieder erlebbar werden. An deren südöstlichem Rand zur Innenstadt hin sind bis zu 150 Wohnungen geplant. Mindestens 25 Prozent von ihnen sollen im geförderten Wohnungsbau entstehen und damit auch für kleinere Einkommen erschwinglich sein.

Vielfältige Gründe für Verzögerungen

Das Projekt Nooröffnung, dessen erste B-Pläne schon 2010 angeschoben wurden, hatte sich in den vergangenen Jahren immer wieder verzögert. Das hatte verschiedene Gründe. So machten der Rückzug von Aldi und Markant, denen im Plangebiet eine Ersatzfläche angeboten worden war, eine Neuorientierung erforderlich. Auch andere Entwicklungen zum Standort Kino und Verbrauchermarkt, die beide jetzt auf dem Skatepark verwirklicht werden sollen, wirkten sich auf die Nooröffnungs-Planungen aus.

Besondere Anforderungen zum Hochwasserschutz, aber auch Fragen zu Denkmalschutz, Lärmemissionen und Artenschutz taten nach Angaben der Verwaltung ein Übriges. Dazu kommt eine besondere Anforderung an die Nooröffnung: Sie wird nicht abschnittsweise, sondern nur in einem Guss gefördert. Dadurch wird der planerische Vorlauf aufwändiger. Finanziert wird das Stadtentwicklungsprojekt über das Sanierungsprogramm Stadtumbau West zu je einem Drittel von Bund, Land und Stadt.

Von Von Christoph Rohde