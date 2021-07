Eckernförde

Das Signal an die Politik ist deutlich. Gut 200 Beschäftigte des Imland-Krankenhauses Eckernförde beteiligten sich am Freitag, 30. Juli, lautstark an der „aktiven Mittagspause“, zu der die Gewerkschaften Verdi und Marburger Bund aufgerufen hatten. Weitere 80 waren in Rendsburg dabei. Das Ziel: Beide Standorte der Imland-Klinik sollen saniert und ein drohender Stellenabbau vermieden werden.

„Imland ist mein Land“, singen die Beschäftigten auf dem Rasen vor dem Eckernförder Krankenhaus. „Da krieg ich Gänsehaut“, sagt Wolfgang Schütt, Verdi-Vertrauensmann und Betriebsratsvorsitzender am Standort Eckernförde. Nach seinen Angaben sind hier bis zu 500 Arbeitsplätze betroffen, wenn eines der Spar-Szenarien einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wirklichkeit werden sollte, die noch um die Prüfung eines Neubaus an der A7 erweitert wurden. „In der Corona-Pandemie habt ihr alle eure Köpfe hingehalten“, ruft Schütt den Beschäftigten zu. „Jetzt geht es darum zu kämpfen, dass wir alle unsere sinnvolle Arbeit weiterführen können.“

Gewerkschaften wollen Druck machen

Unterstützung kommt von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Ärztefachgewerkschaft Marburger Bund. „Wir wollen politischen Druck machen, dass Eckernförde nicht aufgegeben wird“, sagt Ute Dirks, Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Schleswig-Holstein Nord-West. Die Forderungen: Die Gesundheitsversorgung in der Region, der Krankenhausstandort Eckernförde und die Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben. „Wir wollen keine Klinik auf der grünen Wiese“, betont Dirks.

Die Gefahr: Private Krankenhausträger könnten die wirtschaftlich schwierige Lage der Imland-Klinik ausnutzen und auf „Einkaufstour gehen“. Verdi setzt dagegen weiter auf den Kreis als Träger der Imland-Klinik. „Wir sind in guten Gesprächen“, sagt Dirks. Auch das Land soll stärker eingebunden werden. Während Politik und Krankenkassen in Richtung größere Häuser gingen, werde die Struktur der Region außer Acht gelassen, bemängelt Dirks. „Eckernförde zum Beispiel wächst“ – ob Marine, neue Baugebiete oder Urlauber-Boom.

Personalabbau heißt Arbeitsverdichtung

Michael Wessendorf, Landesvorsitzender des Marburger Bunds, warnt davor, Krankenhäuser aus rein wirtschaftlicher Sicht zu betrachten. „Sie sind Teil der Daseinsvorsorge, wir brauchen eine gesicherte und flächendeckende Gesundheitsversorgung“, sagt er. Es müsse Schluss sein mit dem ewigen kommerziellen Rechtfertigungsdruck. „Krankenhäuser sind nicht dazu da, Rendite zu erwirtschaften.“ Auch Personal-Abbau, wie jetzt angedacht, sieht Wessendorf kritisch: „Dann ist Arbeitsverdichtung schon mit Händen zu greifen.“

Dass der problematische Sanierungsstau bei Imland nicht erst seit heute bekannt ist, macht Physiotherapeutin Ute Hansen deutlich, die seit 38 Jahren an der Klinik arbeitet. „Sanierungsbedürftige Räume gab es schon damals.“ Das Problem sei immer weitervererbt worden. Ihre Kollegin Astrid Eickhoff bestätigt: „Wir wurden immer wieder vertröstet, alle wussten das.“ Auch der Chefarzt des Gelenkzentrums, Dr. Steffen Oehme, macht sich für den Standort stark. Notfallversorgung und einige spezialisierte Bereiche müssten in Eckernförde weiter angeboten werden können, sagt er.

SPD und Linke zeigen sich solidarisch

Und die Politik? Seitens der SPD bekundet der Eckernförder Ortsvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Sönke Rix seine Solidarität. Er ruft alle Kreistagsfraktionen auf, sich zu dem Standort Eckernförde zu bekennen. Die SPD werde dabei vorangehen, versichert er. Die Schließung eines Standortes, mahnt Rix, hätte auch massive volkswirtschaftliche Auswirkungen. Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Kreistag, Maximilian Reimers, verspricht ebenfalls Rückendeckung. 200 Millionen Euro für einen eventuellen Neubau auf der grünen Wiese könne man hier vor Ort besser gebrauchen, sagt er.

Die Gewerkschaften werten die Proteste an den Imland-Standorten Eckernförde und Rendsburg als Erfolg. Weitere Aktionen sollen folgen. Laut Dirks ist zur nächsten Kreistagssitzung eine Aktion in Rendsburg geplant. „Die Lage war noch nie so ernst wie heute“, sagt die Verdi-Vertreterin.