Puppentheater in Großharrie soll Kinder vor sexualisierter Gewalt schützen

Großharrie

Das Thema körperliche und sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen beschäftigt Irmi Wette seit Langem. Die professionelle Puppenspielerin schrieb um die Jahrtausendwende das Puppentheaterstück „Pfoten weg“, baute dafür Puppen wie die drei süßen Katzenkinder Salomé, Tom und Lotte. Im Jahr 2003 hatte das 50-Minuten-Stück in Süddeutschland Premiere – seitdem erlebten 72.000 kleine und große Zuschauer, wie das Trio mit Hilfe der Katzenfee und der Wildschweinrocker Sausi und Brausi lernt, stark zu werden und sich vor Übergriffen zu wehren.

Vor zwei Jahren zog die gebürtige Schwarzwälderin nach Großharrie, kaufte mit ihrem Ehemann dort den ehemaligen Gasthof Stielow und baute im Saal eine Puppenbühne ein. Am Sonntag, 29. August, jeweils um 11 und 15 Uhr heißt es dort erstmals „Pfoten weg!“. Willkommen sind Kinder ab vier Jahren und ihre Eltern, auf der gleichnamigen Internetseite (www.pfoten-weg.de) listet die 52-jährige Akteurin die Anmeldebedingungen auf. Die Aufführungen sind aber nur der Startschuss für eine größere Aktion. Die Aufführungen am 29. August sind kostenfrei.

Kostenfreie Aufführungen in Neumünster

Denn die Puppenspielerin bietet allen Kitas und Grundschulen in Neumünster an, in Rahmen von Aktionstagen mit den Kindern zur Figurenzauberei nach Großharrie zu kommen. Bei Bedarf kommt Irmi Wette auch zu den Einrichtungen. Zu den Aufführungen gehört auch ein Elternabend in Form einer Videokonferenz, in der Irmi Wette das Projekt vorstellt und Fragen beantwortet. Außerdem gibt es ein Materialienpaket, unter anderem Bilderbücher in verschiedenen Sprachen. Die Aufführungen sind kostenfrei, möglich machen das erhebliche Zuschüsse des Neumünsteraner Kulturbüros. Für die zeitlich unbefristete Aktion hat die CDU-Bundestagskandidatin Melanie Bernstein die Schirmherrschaft übernommen.

Mehr Kindesmissbrauch wegen Corona-Maßnahmen

Eigentlich wollte Irmi Wette schon früher starten, die Corona-Krise hatte sie aber zunächst ausgebremst. „Es ist so wichtig, dass wir die Kinder gerade in dieser Zeit stark machen“, betonte die ausgebildete Pädagogin. Denn die angeordneten Lockdowns und Quarantänemaßnahmen haben zu einem massiven Anstieg der Kindesmissbrauchsfälle geführt. „Das Schlimme ist auch, dass es vielfach hinter verschlossenen Türen passiert.“ Sie fordert auch viel mehr Hilfe und Unterstützung für die betroffenen Kinderopfer. „Sie werden oftmals allein gelassen, während die Täter Therapieangebote erhalten.“

In der Corona-Pause tüftelte Irmi Wette auch an neuen Ideen. So will sie eine Kinofilmversion des Puppentheaterstücks entwickeln. Auf der Suche nach Unterstützung hatte sie einen Verein gegründet, seit 2014 ist die Opferorganisation Weißer Ring dabei. Für ihre weiteren Pläne hat sie jetzt aber noch einen prominenten Unterstützer gewonnen: Ministerpräsident Daniel Günther übernimmt die Schirmherrschaft über das Gesamtprojekt. In einer Videobotschaft an Irmi Wette sprach er von einem tollen Projekt, der Schutz der Kinder vor sexualisierter Gewalt sei eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe. „Als ich die Nachricht bekommen habe, bin ich fast vom Stuhl gefallen. Ich habe mich riesig gefreut“, sagte die Puppenspielerin.