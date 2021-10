Quarnbek

Mangelnde Beteiligung aller Parteien beim Entwickeln eines städtebaulichen Vertrags für drei Windräder, das Festsetzen von 200 Metern Mühlengesamthöhe führten auf der Einwohnerversammlung zu hitzigen Diskussionen. Der Verein Quarnbeker Wind bot Bürgermeister Klaus Langer ein Gespräch an.

Die Fronten zwischen dem Verein Quarnbeker Wind, einer Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern und den Grünen waren bis zur Einwohnerversammlung verhärtet. Die Zeichen standen in der Sporthalle in Strohbrück auf Sturm. Anlass für den Streit sind Entscheidungen der Gemeindevertretung bei der Planung von drei Windrädern, die ein Investor neben drei bestehenden, jeweils 150 Meter hohen Anlagen errichten will.

Die Grünen als Mehrheitspartei hatten bei der Planung der Windräder für einen städtebaulichen Vertrag gestimmt, keine Bauleitplanung angeschoben und eine Maximalhöhe von 200 Metern zugelassen. Nicht zu jeder Zeit war die Gemeindevertretung komplett zu Beratungen über den Vertrag eingeladen worden.

Die Gemeinde war davon ausgegangen, dass sie keine Bauleitplanung starten kann, erklärte Melissa Kahlau, CDU-Fraktionssprecherin. Eine Fehlinformation. Erst nach der Beratung durch einen Anwalt stellte sich Monate später heraus: Es wäre gegangen. Die Gemeinde hätte über das Planungsinstrument auf die Windenergie-Planung, die in Landeshoheit geschieht, zu einem Teil Einfluss nehmen zu können. „Ob eine Bauleitplanung etwas am Ergebnis verändern würde, wissen wir allerdings nicht“, erinnerte Melissa Kahlau.

Der Verein Quarnbeker Wind sammelte Unterschriften für ein Bürgerbegehren

Für diese Entscheidungen bekamen die Grünen in den vergangenen Monaten Gegenwind. Die Anwohner Jörg Kruse und Jörg Endrukat gründeten den Verein Quarnbeker Wind und schoben ein Bürgerbegehren an, um Einfluss auf die Höhe der Windräder, die sie als zu hoch empfinden, nehmen zu können.

Jörg Kruse hatte sich für die Einwohnerversammlung mit Fragen munitioniert. Im Rücken als breiter Rückhalt aus dem Dorf 479 Unterschriften, die der Verein für das Bürgerbegehren gesammelt hatte. – Drei Mal so viel Namen, wie für den Start des Bürgerbegehrens nötig sind, standen auf der Liste. Aus Sicht des Vereins ein Hinweis auf das hohe Interesse der Bürgerinnen und Bürger an Windradhöhen unter 200 Metern.

Die Diskussion war hitzig, Anwohnerinnen und Anwohner warfen Bürgermeister Klaus Langer (Grüne) und der Mehrheitsfraktion vor, nicht im Sinne der Mehrheit der Bürger entschieden zu haben.

Gemeindevertreter Harald Steffen schlug als goldenen Weg eine Mediation vor, damit aus der Konfrontation ein Dialog werden könne. Er erntete zustimmenden Applaus.

„Wir sind nicht gegen Windkraft, sondern gegen die 200 Meter Höhe der Anlagen,“ erklärte Jörg Kruse. Er berichtete, die Kommunalaufsicht habe signalisiert, das Bürgerbegehren für zulässig zu erklären.

Jörg Kruse schlug jedoch Bürgermeister Klaus Langer einen versöhnlicheren Weg vor, zum Wohle der Gemeinde: „Ich habe Ihnen das Gespräch angeboten, das mache ich jetzt noch mal.“ Klaus Langer nahm das Angebot an. „Ich sage Ihnen nichts zu,“ betonte er.