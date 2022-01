Rendsburg

Kerzen brennen am Obereiderhafen in Rendsburg, Frauen und Männer zeigen Schilder mit Aufschriften wie „Klar denken, statt quer spazieren“ in die Kamera. Etwa 30 Menschen machen sich an diesem Abend auf den Weg, um Kritikern der Corona-Maßnahmen nicht die Straße zu überlassen. Helma Böhmer und Klaus Magesching hatten eine Mahnwache angemeldet, Torsten Kniep einen Solidaritätsmarsch.

Zur Galerie Im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist es am Montagabend zu großangelegten Demonstrationen mit Hunderten Teilnehmern für und gegen die Corona-Beschränkungen gekommen. Eindrücke aus Rendsburg in Bildern.

Gegen 18 Uhr machen sie sich auf eine von der Ordnungsbehörde vorgegebene Route, die sie im Wesentlichem um die Innenstadt herum führt. Auf dem Paradeplatz angekommen, treffen sie auf weitere Mitstreiter, die Gruppe wächst etwa auf die doppelte Größe an, während dort zuerst nur rund zehn „Tannenbäume“, wie sie sie nennen, zu sehen sind.

Rendsburg: Befürworter und Gegner der Corona-Maßnahmen treffen am Paradeplatz aufeinander

Gemeint sind die Gegner von Corona-Politik und einer möglichen Impfpflicht, einige von ihnen tragen Lichterketten. Sie wollen ihren Rundgang offenbar um 19 Uhr starten. Bei den Behörden angemeldet ist – wie zumeist – nichts. Während sich Kerzen und Lichterketten gegenüberstehen, gehen einige Teilnehmer der Solidaritätskundgebung auf die Menschen auf der anderen Straßenseite zu, suchen das Gespräch, entdecken teilweise Bekannte.

Der Ton bleibt friedlich, eine richtige Gesprächsgrundlage ergibt sich dennoch nicht. „Mein Sohn war bei der Bundeswehr, ist jetzt arbeitslos, nur weil er sich nicht impfen lassen wollte“, sagt ein Mann. Eine Frau fragt in Richtung zweier Maskenträgerinnen aus dem anderen Demo-Zug: „Warum tragen Sie die? Wenn Sie wüssten, wie schädlich die sind.“

Impfgegner ziehen in langem Protestmarsch durch die Innenstadt von Rendsburg

Heide Appel aus dem Solidaritätsmarsch sagt: „Die waren ganz überrascht, dass wir mit ihnen reden.“ Dennoch ist ihr unklar, wie die Menschen auf der anderen Seite die Bilder etwa aus den Krankenhäusern in Italien nicht mehr vor Augen haben könnten. Während sich die Gespräche so im Kreis drehen, wächst die Zahl der Impfgegner binnen Minuten in den dreistelligen Bereich.

Denn während die Solidaritätskundgebung auf dem Paradeplatz endet, zieht der Zug der Kritiker von hier aus erst los. Durch den Stadtpark schlängeln sich immer mehr Menschen am Rathaus vorbei in die Innenstadt. Die Polizei begleitet – wie zuvor auch schon die Solidaritätskundgebung – auch diesen Menschenzug. Sie hindert ihn jedoch nicht daran, enge Wege entlang des Stadtparksees zu beschreiten oder versucht, die bei Versammlungen ab 100 Personen eigentlich vorgeschriebene Maskenpflicht durchzusetzen.

Erste Bilanz: Hunderte Menschen für und gegen Corona-Beschränkungen im Kreis Rendsburg-Eckernförde auf der Straße

Nach einer ersten Einschätzung der Regionalleitstelle der Polizei waren an diesem Abend in Rendsburg etwa 300 Kritiker der Corona-Beschränkungen auf der Straße. Ihnen standen etwa 60 Befürworter gegenüber.

Weitere größere Kundgebungen fanden nach Angaben der Behörde in Büdelsdorf (80) und Hohenweststedt (57) statt, zu einer Gegendemo kam es sonst nur noch in Bordesholm: Dort waren die Befürworter mit etwa 300 Personen den Gegnern einer Impfpflicht mit 85 Personen deutlich überlegen. In Neumünster ging die Zahl der Demonstrierenden ebenfalls in den dreistelligen Bereich: 350 Gegner trafen hier auf etwa 160 Befürworter.

Nach Angaben der Polizei kam es nur zu einzelnen „Stänkereien“, größere Zusammenstöße zwischen den Demonstranten oder mit den Beamten habe es nicht gegeben. Wegen der hohen Zahl an Demonstrationen mit relativ vielen Teilnehmern sei es jedoch nicht möglich gewesen, etwa die Maskenpflicht überall durchzusetzen.