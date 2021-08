Kronshagen

Auf den ersten Blick wirkt Kronshagen wie ein ruhiges Pflaster. Dennoch gibt es in der Gemeinde seit 25 Jahren einen aktiven Rat für Kriminalitätsverhütung (RfK). Burkhard Ufer, seit 2012 Vorsitzender der AG Jugend vom RfK, und VHS-Leiterin Martina Körbelin-Hirsch, die den im RfK beheimateten Ferienspaß und das Dankeschön-Essen für Ehrenamtler im Bürgerhaus organisieren, machten jedoch klar: Es ist vielleicht nicht offensichtlich – aber ob Villenviertel oder sozialer Brennpunkt, Probleme gebe es in jeder Gesellschaftsschicht. Kronshagen sei da keine Ausnahme.

Cybermobbing, Drogen, K.O.-Tropfen, Gewalt, Abzieherei sind Thema an Schulen

„In den letzten Jahren hat an Schulen das Cybermobbing extrem zugenommen“, berichtete Martina Körbelin-Hirsch. Bürgermeister Ingo Sander, Vorsitzender des RfK, ergänzte: Drogen, K.O.-Tropfen, Gewalt und Abzieherei sind an den Schulen Thema.

Werden Probleme virulent, aktiviert der RfK sein Netzwerk aus Lehrern, Schulsozialarbeitern, Haus der Jugend, Polizei, Bürgermeister, Bürgervorsteher, Sportverein und allen Trägern von Jugendarbeit. Alle werden an einen Tisch geholt, Fachleute eingebunden, die Politik informiert, Konzepte entwickelt, um das Gefährdungspotenzial in den Griff zu bekommen.

Vor 25 Jahren schob die Landespolitik die „Räte für Kriminalitätsverhütung“ an, berichtete Ingo Sander. Unter dem Motto Prävention statt Repression gründeten Städte und Gemeinden Räte und starteten an Schulen und Senioreneinrichtungen Präventionsprojekte. In vielen Kommunen ließ das Interesse nach, Räte lösten sich auf. Nicht so in Kronshagen.

Martina Körbelin-Hirsch und Burkhard Ufer stellen die Arbeit des RfK vor

Martina Körbelin-Hirsch und Burkhard Ufer werden inzwischen von anderen Kommunen eingeladen, um die Arbeit des RfK vorzustellen, auf Landesebene wurde ein Präventionsrat reaktiviert. „Der Schlüssel zum Erfolg ist Kontinuität“, schätzt Bürgermeister Ingo Sander.

Zwei nach dem Start 1996 gegründete Arbeitsgemeinschaften sind bis heute aktiv: Eine hat Kriminalität im Blick, die Senioren schädigt. Zwei RfK-Mitglieder ließen sich zu Präventionsberatern fortbilden. Sie informieren unter anderem über Einbruchschutz und den Umgang mit Trickbetrügern am Telefon.

Sportlich! Ralf Hagemann (von links), Gerd Scholten, Susanne Stüber, Uli Becker und Volker Woesner vom TSV Kronshagen nahmen beim Ferienspaßprogramm Sportabzeichen ab. Quelle: Beate König

Die AG Jugend entwickelt als zweites Standbein von Beginn an Projekte für Kinder- und Jugendliche. Der Ferienspaß mit 80 bis 120 Veranstaltungen pro Jahr gehört dazu. „Seit 1998 tausende Veranstaltungen für tausende Kinder,“ resümiert Ingo Sander. Der Präventionsaspekt: Kinder lernen Teamgeist und eigene Stärken kennen. Auch Girls- und Boys-Night und die Fußballnacht stärken Kinder und Jugendliche, Info-Stände von Beratungs-Institutionen lernten die Kinder dabei fast nebenbei kennen. Weitere Aktionen: Vorträge der Polizei in Schulen und die Ausstellung „Petze“ als Baustein in Sachen Gewaltprävention.

60 Kinder machten Sportabzeichen

Mit dem gemeinsamen Essen dankte der RfK den Ehrenamtlern für das Engagement als Ferienspaß-Projektanbieter. Neben Turn- und Sportverein Kronshagen (TSV), DRK, Jägerschaft, Haus der Jugend, Gleichstellungsbeauftragter Monika Schulze und Seniorenbeiratsvorsitzendem Uwe Hartwig, Vertretern von Schule und Gemeinde sowie Freiwilligen war auch das Sportabzeichen-Team vom TSV dabei. 60 Kinder machten 2021 ihr Sportabzeichen. „So viele wie noch nie“, freute sich Uli Becker vom TSV.