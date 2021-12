Rathaus Nortorf: Darum wird das Gebäude saniert und nicht neu gebaut

Nortorf

Das Vorhaben in Nortorf, ein neues Rathaus zu bauen, ist vom Tisch. In seiner jüngsten Sitzung hat der Amtsausschuss im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung erneut über das Thema diskutiert. Stattdessen will man den alten Standort erneuern.

„Es wird definitiv keinen Neubau geben“, bestätigte Amtsdirektor Dieter Staschewski nach der Sitzung. Dafür solle das Rathaus in der Niedernstraße „großräumig“ saniert werden. „Gemeinsam mit den Architekten wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die nun die weitere Vorgehensweise besprechen und festlegen wird“, sagte Staschweski. Es handele sich ja um eine „Operation am offenen Herzen“, da es sehr aufwendig sei, ein Gebäude im laufenden Betrieb zu sanieren. „Wir gehen mal davon aus, dass wir bis Ende nächsten Jahres ein Konzept für die Umsetzung einschließlich Zeitplan erarbeitet haben.“

Rathaus Nortorf gilt als Sorgenkind

Das Rathaus Nortorf wird zunehmend zum Sorgenkind. Der Sanierungsbedarf ist groß. Die Kosten werden auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Der Bau stammt aus dem Jahr 1971/72 und gilt als typischer Verwaltungsbau der Zeit. Mittlerweile müssen beispielsweise die Rohrleitungen erneuert werden. Weitere Baustellen, die sich ankündigen, sind das Dach sowie undichte Fenster. Nortorfs Bürgermeister Torben Ackermann schätzte die Kosten im Sommer im ersten Aufschlag auf rund 1,6 Millionen Euro.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Daher brachte Ackermann damals einen Neubau ins Spiel. Die Stadt Nortorf hatte Mitte des Jahres große Flächen in der Innenstadt erworben, die dafür geeignet wären, ein solches Bauvorhaben Platz zu bieten. Das Areal befindet sich im Bereich der Poststraße und beinhaltet einen alten Supermarkt sowie angrenzende Gebäude und einen Parkplatz. Einen Vorteil sah der Bürgermeister darin, dass das neue Gebäude bebaut werden könnte, während das alte noch genutzt wird. So ginge der Betrieb im Amt ungehindert voran.

Rathaus Nortorf: Sanierung soll günstiger sein als Neubau

Die Absage des Amtsausschusses zum Neubau verursacht für die Stadt Nortorf keine Probleme. „Das Areal ist eine attraktive Entwicklungsfläche in der Innenstadt“, sagt Ackermann. „Das Projekt ist langfristig über mehrere Jahre bis Jahrzehnte angelegt. Die Kommune hat hier weiterhin die Lufthoheit und kann frei entscheiden, was mit den Grundstücken geschieht.“ Nun werde nach anderen Lösungen gesucht, die Innenstadt weiter zu beleben.

„Wir haben uns nun für die kostengünstigere Variante entschieden“, meinte Ackermann, der auch dem Amtsausschuss angehört. Das vorhandene Rathaus sei so groß, dass die Verwaltung mit der momentanen Bürofläche auskommt, ohne dass ein Neubau erfolgen müsse.

Als eine Maßnahme, die Bedingungen im Rathaus zu verbessern, hat der Amtsausschuss für rund 27 000 Euro die Anschaffung einer mobilen Höranlage beschlossen. Die Summe wurde im Haushalt für das Jahr 2022 eingestellt. Mehrfach hatte es Beschwerden gegeben, dass Senioren in Sitzungen nichts verstehen könnten, erläuterte das Nortorfer Ausschussmitglied Dieter Schlüter.

Lesen Sie auch Corona: So ist die Lage in den Schulen in Schleswig-Holstein

Rathaus Nortorf baut Lautsprecheranlage ein

Im Sommer wurde daher eine spezielle Lautsprecheranlage getestet, die Klänge im Raum gut verteilt und zusätzlich mit Hörgeräten von Zuhörern verbunden werden kann. „Wenn man die Menschen wieder verstehen kann, ist das wie ein neues Leben“, lobte Schlüter, der selbst ein Hörgerät trägt. Er wertete den Kauf der Anlage als weiteren Schritt in Richtung Barrierefreiheit.

Weil die Anlage mobil ist sowie einfach auf- und abgebaut werden kann, ist es möglich, sie in den Umlandgemeinden einzusetzen.