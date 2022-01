Rendsburg

Das Rathaus in Rendsburg ändert während der Omikron-Welle sein Service-Angebot für Bürgerinnen und Bürger. Wer aus dem Inland in die Stadt zieht oder innerhalb ihrer Grenzen umzieht, kann die An- oder Ummeldung nun auf elektronischem Weg vornehmen und muss nicht mehr in der Verwaltung vorstellig werden. Das gilt ebenso für die Beantragung von Führungszeugnissen und Meldebescheinigungen, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Rendsburg: Leistungen können über Webseite der Stadt beantragt werden

Wer entsprechende Leistungen in Anspruch nehmen will, gelangt direkt über einen Hinweis auf der Startseite der Stadt (www.rendsburg.de) zu einem Anmeldeformular mit Hinweis auf alle vorzulegenden Unterlagen. Diese können dann per E-Mail (buergerbuero@rendsburg.de) an die Verwaltung gesendet werden. Eine amtliche Meldebestätigung und ein neuer Adressen-Aufkleber für den Personalausweis kommen dann per Post. Nur die Aktualisierung der Daten auf dem Chip im Ausweis muss später im Rathaus nachgeholt werden.

Stefan Lohr leitet das Bürger- und Sozialbüro der Stadt Rendsburg. Quelle: Marc R. Hofmann

Lesen Sie auch Gefahr Bahnübergang: Bundespolizei warnt und appelliert an die Vernunft

Persönlich vorstellig werden muss nur, wer neue Ausweispapiere benötigt. Da die offene Sprechstunde in der Pandemielage vorerst wieder entfällt, muss dazu jedoch ein Termin vereinbart werden. Bei Rückfragen steht die Verwaltung unter Telefon 04331/206-0 zur Verfügung.