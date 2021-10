Gettorf

Was passiert, wenn es in Gettorf und anderen Gemeinden im Dänischen Wohld so regnet wie im Juli 2021 an der Ahr? Werden Bäche zu reißenden Flüssen und Häuser überschwemmt? Kommt es zur Katastrophe? „Zumindest laufen ganzen Straßen, Keller und auch Wohnhäuser unten voll“, sagt der Bauingenieur und Abwasserplaner Marc Stümke von der BCS in Rendsburg. „Entwässerungsrohre können solche Massen gar nicht aufnehmen.“

Dass es zu einer Katastrophe mit 133 Toten wie an der Ahr in Rheinland-Pfalz und in Teilen Nordrhein-Westfalens kommt, wo Häuser einstürzten, Menschen, Tiere, Autos von den plötzlichen Fluten mitgerissen, sei aufgrund der Topographie im Wohld unwahrscheinlich. Dennoch werde der Schaden rasch in Millionenhöhe schnellen. „Und Menschen werden auch Hab und Gut, vielleicht sogar ihre Existenz verlieren. Hier ist kaum jemand gegen Hochwasserschäden versichert.“

Gettorfer Politik lässt sich Hochwasserszenario erläutern

Stümke legte jeder Gemeinde ans Herz auszuleuchten, wie die Entwässerung beschaffen ist, wo genau tiefer gelegene Stellen sind und verrohrte Bäche fließen. Vermeintliche Rinnsale, an die innerorts an der Oberfläche oft nur Straßennamen erinnerten, könnten so anschwellen, dass es in unterirdische Leitungen zum massiven Rückstau komme.

Stümke: „Das drückt dann nach oben und läuft aus Gullys und Schächten, die mit ganz extremen Regenmassen überfordert wären. Der Niederschlag staut sich dann auf Straßen und Wegen auf. Das Wasser schwappt auf die Grundstücke, wenn es nicht auch hier schon nach oben kommt.“

Kann eine Gemeinde vorbeugen? Was muss sich in künftigen Planungen ändern? Die Fragen stellte sich der Gettorfer Bauausschussvorsitzende Marco Koch (CDU). Als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Gettorf leistete er Hochwasserhilfe im Ahrtal. „Ich habe Marc Stümke gebeten, dem Ausschusssitzung ein Szenario für Gettorf zu erläutern. Wir Gemeindevertreter sollten wissen, was wir angesichts des Klimawandels und zunehmender Starkregenfälle im Auge haben müssen“, sagt Koch. Diese Sitzung fand kürzlich statt.

Gemeinde Gelting hatte nach Starkregen acht Tage Landunter

Dass Stümkes Szenario schon heute nicht abwegig ist, zeigt das Beispiel Gelting. Im September 2011 zieht eine Gewitterfront über den Ort in Angeln. Es schüttet wie aus Kübeln. Die unscheinbare Au, die bei der Birk in die Ostsee mündet, ist innerorts verrohrt. Außerhalb fließen jetzt Wassermassen von Feldern und Straßen in den Bach. Die Gullys der Oberflächenentwässerung im Ort sind jetzt wirkungslos, die Rohre sind überlastet. Die Au drückt jetzt aus allen Öffnungen nach oben.

Der halbe Ort steht binnen kürzester Zeit bis zu 1,50 Meter unter Wasser. Keller sind vollgelaufen, gelagerte Bestände verdorben, Geschäfte, Wohnungen, Betriebsräume, Autos, Maschinen schwer beschädigt. Erst nach acht Tagen haben Feuerwehren und Technisches Hilfswerk alles leergepumpt.

„Die Rolle der Vorfluter – Bäche und Regenrückhaltebecken – wird unterschätzt“, betont Stümke. Im natürlichen Zustand, lange vor der immer dichteren Bebauung und Nutzbarmachung sogar feuchter Senken für die Landwirtschaft, traten Bäche regelmäßig über die Ufer. Damit war der Lauf an anderer Stelle entlastet. „Heute fehlt es an Überflutungsflächen. Rückstaus sind unvermeidlich.“

Überflutungsgefahr für Bekstraße und Teichstraße in Gettorf

Einen kleinen Vorgeschmack hat Gettorf schon erlebt. „Im Bereich Bekstraße/Am Brook/Teichstraße – die Namen sagen es – liegt eine verrohrte Au (niederdeutsch Bek). Bei Starkregen drückt sie Wasser hoch auf die Straße“, weiß Bürgermeister Hans-Ulrich Frank (CDU).

Planer Stümke erläutert das Problem: „Oberflächenwasser von versiegelten Flächen – Straßen, Parkplätze, Grundstücke, Dächer - wird in gesonderten Kanalisationsrohren durch Gullys und Schächte ebenfalls in die Vorfluter geleitet. Die nehmen ab einer bestimmten Menge nichts mehr auf. Der Rückstau wird umso größer.“

Und weiter: „Wo Entwässerungsrohre erneuert oder neu gelegt werden, sind die geforderten Rohrdurchmesser heute wesentlich größer als vor einigen Jahren. Hier wird man noch nachlegen, um für häufigeren Starkregen, der noch nicht dem Extrem entspricht, besser gewappnet zu sein.“

Falsche Bauplanung und Versiegelung fördern Hochwasser

Dass sie Extremniederschlägen, die bisher rechnerisch alle paar hundert bis 1000 Jahre auftraten, in jedem Fall entsprechen könnten, sei aber Illusion. „Fakt ist, dass auch Extreme öfter vorkommen werden. Darauf können wir uns nur mit Lenkung des Wassers an der Oberfläche einstellen, um Schäden überschaubar halten.“

Das hätten viele Bauherrn und Kommunen noch nicht auf dem Radar. „Eine Gebäudesohle sollte 20, besser 30 Zentimeter höher als die Bordsteinkante liegen. Dann kann Wasser in Richtung Straße ablaufen. Das wird aber selten berücksichtigt. Wir müssen auch überfließendes Wasser künftig so lenken, dass es auf dafür vorgesehene Versickerungsflächen fließt. Und jedes Gründach, jede durchlässige Fläche trägt wesentlich dazu bei, dass Regen vorher aufgenommen wird. Versiegelung, die nicht absolut notwendig ist, ist Gift.“

In Gettorf macht sich die Politik jetzt Gedanken darüber, unbebautes Land in einer Niederung, durch die eine der Auen fließt, zu kaufen und als mögliche Überflutungsfläche vorzuhalten – damit Gettorf nicht eines Tages ein Landunter wie Gelting erlebt.