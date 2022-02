Rendsburg

Die Mitglieder der Rendsburger Regenbogengruppe leben in Vielfalt: „Sie ist offen für alle interessierten Menschen, die Menschen lieben, egal welcher einvernehmlichen sexuellen Orientierung (homo-, bi-, heterosexuell) sowie für Inter- und transsexuelle Menschen“, heißt es auf der Homepage. Alternatives Leben spielt eben nicht nur in Kiel oder Hamburg, sondern etwa auch in Rendsburg.

Verheiratet, Job, Haus, geoutet und ein etablierter Freundeskreis. Wilfried Brand führt ein „stinknormales Leben“, wie er sagt. Der 69-Jährige ist nach vielen Jahren in Hamburg nach Rendsburg gezogen, jetzt hier Teil der Regenbogengruppe. „Ihr seid solche Spießer-Schwulen“, sagt Michaela Schulz mit einem Lachen.

Rendsburger Regenbogengruppe: Geschützter Raum bleibt wichtig

Cola und Wasser stehen auf dem Tisch, dazu gibt es Kekse. Die Atmosphäre ist gelöst, trotz Presse-Begleitung. Sieben Frauen und Männer sind an diesem Abend erschienen, tauschen sich aus. Fünf von ihnen haben kein Problem damit, abgebildet und genannt zu werden. „Doch wir müssen uns für die einsetzen, die diesen Weg noch vor sich haben“, sagt Brand. Für sie sind die Abende im Familienzentrum A4 in Rendsburg ein geschützter Raum, den es so in einer Kneipe oder einem Restaurant nicht gebe.

Als sich Michaela (48) und Barbara Schulz (52) auf der Arbeit kennenlernten, gab es nach ihrem Outing hier und da mal „Kinkerlitzchen“, wie Barbara sagt. Schwere Fälle von Diskriminierung hätten sie nicht erlebt. Wenn sie händchenhaltend durch die Straßen gehen, werden sie aber schon ab und an angeschaut. Gerade von älteren Frauen aber auch mit einem Lächeln, das die beiden als Zustimmung zum Zeigen ihrer Partnerschaft werten.

Seit 20 Jahren ein Paar, heute verheiratet: Michaela Schulz (li.) mit ihrer Frau Barbara. Quelle: Marc R. Hofmann

So sind es in vielen Fällen bürgerliche Werte, die in alternativen Partnerschaften gelebt werden. Dennoch dominiert in der Öffentlichkeit oft ein anderes Bild. „Spießer wie wir werden nie gezeigt“, beklagt Michaela, „sondern die Halbnackten vom Christopher-Street-Day“, ergänzt Ehefrau Barbara.

Jules ist in der Gruppe „schillernder“ unterwegs. Hut, breiter Schal und Tunnels in den Ohren machen das deutlich. „Ich musste mich nie outen“, sagt der 31-Jährige, der nur seinen Spitznamen in der Zeitung lesen will. Dennoch stoße er damit mitunter auch in der Community an. „Ich tanze bei Heteros und Homos aus der Reihe“, sagt er. Das sei selbst in Berlin so gewesen. „Einer der Gründe, warum ich zurückgezogen bin.“

Jules ist gern „schillernder“ unterwegs. Trotzdem gefällt es ihm in Rendsburg besser als in Berlin. Quelle: Marc R. Hofmann

Für Stammtisch-Organisator Torsten Kniep (59) ist Gleichberechtigung heute zumindest rechtlich in weiten Teilen erreicht. „Die ist aber nicht in Stein gemeißelt“, gibt er zu bedenken. Das Erstarken rechter Parteien führe dazu, dass die Akzeptanz in der Gesellschaft teilweise wieder schwinde — was anderswo akzeptiert werde, bereite etwa in der Familie Probleme. „Darum müssen wir weiter für unsere Rechte kämpfen.“

Drastische Fälle von Diskriminierung kommen immer noch vor

Jules hat das besonders drastisch erlebt. Als er seinem Bruder einmal auf die Schenkel geklopft habe, sei dieser aufgesprungen und habe ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen und „fass mich nicht an, Du Schwuchtel“ geschrien. Das treibt Jules auch Jahre später noch die Tränen in die Augen, die Brüder haben heute kaum noch Kontakt.

Ein geschützter Treffpunkt wie der im Familienzentrum A4 bleibt also nach wie vor wichtig, auch wenn ein großer Teil der Identität von der sexuellen Orientierung unabhängig ist. „Der eine mag Kino, andere Musicals“, so Kniep. Dennoch wünschen sich die Mitglieder der Rendsburger Regenbogengruppe mehr Angebote im öffentlichen Raum. Und wenn es nur an einzelnen Tagen ist. „Dann könnte ich endlich in meinem Glamour-Outfit im Cheyenne feiern“, sagt Jules. Nächstes Treffen: Donnerstag, 10. März, 19 Uhr (neue Interessenten ab 20 Uhr), im Familienzentrum A4, Ahlmannstraße 4. Dort werden weitere Veranstaltungen wie Info-Stände auf dem Rendsburger Herbst, Lesungen oder Besuche des CSD in Kiel geplant.