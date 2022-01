Lindau/Revensdorf

Wer kennt es nicht: Man will spontan einen Kuchen backen, doch es fehlt ein Ei, oder es ist plötzlich wieder Grillwetter und die Gefriertruhe ist leer: Auf dem Land bedeutet das normalerweise eine Autofahrt in die nächstgelegene Stadt. Ein Automat soll Abhilfe schaffen.

Geschützt in einem Holzhäuschen steht der Lindaumat am Dorfdreieck im Ortsteil Revensdorf. Lindaumat – so hat die Gemeinde Lindau ihren eigenen Regiomaten getauft. Das Prinzip Regiomat ist simpel: Regionale Produkte direkt vor Ort und rund um die Uhr kaufen – mithilfe eines Automaten. Regelmäßig füllt Pächterin Raija Dowers-Rausch das Gerät mit Milch, Eiern, Käse, Honig und Fleisch. Aber auch Cola, Wasser und Snacks gibt es in Revensdorf zu kaufen. Denn in Lindau begann alles mit Kindern, die sich einen Snackautomaten wünschten. Ganz durchsetzen konnte der Wunsch sich nicht, doch immerhin einige Süßigkeiten haben es nun in den Lindaumaten geschafft.

Freude bei Bürgermeister und Gemeindevertretung

In den vergangenen Jahren habe man zwar auch über die Möglichkeit eines Ladens im Ort diskutiert, so Gemeindevertreterin Christine Kruse (CDU). Doch das lohne sich einfach nicht mehr. „In Gettorf gibt es ja schon alles“, sagt Bürgermeister Jens Krabbenhöft. Umso mehr freuen sich beide über den Lindaumaten, der im Dezember den Betrieb aufgenommen hat.

Der Platz an der Dorfwiese ist mit Bedacht gewählt: „Hier kommen im Sommer viele Radfahrer vorbei, die auf dem Weg zum Kanal sind“, sagt Kruse. Zum besseren Finden des Automaten sollen bald Hinweisschilder aufgestellt werden. Idealerweise könne aus dem Regiomaten im Sommer dann ein Treffpunkt werden, an dem Radfahrer ebenso wie junge Familien und die älteren Dorfbewohner zusammenkommen.

Läuft bereits gut: Der Regiomat in Neudorf-Bornstein

Raija Dowers-Rausch hat bereits Erfahrung mit Regiomaten. Seit Oktober 2020 betreibt sie ihren ersten eigenen unter dem Namen Bornsteiner Landmarkt bei sich zuhause in Neudorf-Bornstein. Aufmerksam auf das Angebot wurde Dowers-Rausch, als sie auf der Suche nach geeigneten Lebensmittel für ihre Tochter war, die an einer Weizen-Allergie leide. „Ich stand da vor diesem Automaten und habe sofort gesagt: Das mache ich auch“, erzählt Dowers-Rausch. In den ersten Monaten habe es noch ein paar Probleme gegeben, doch aus denen habe sie schnell lernen können. Deswegen freuen Krabbenhöft und Kruse sich besonders, dass die Bornsteinerin nun auch den Automaten in Revensdorf betreut. „Wir haben natürlich auch hier im Dorf gefragt, aber es hat sich leider niemand gefunden“, so Krabbenhöft.

Über eine App kann Dowers-Rausch beobachten, was am Automaten gekauft wird. So weiß sie sofort, wenn etwas ausgegangen ist. „Es hat mich schon überrascht, dass auch mitten in der Nacht noch Eier gekauft werden.“

Dowers-Rausch liegt daran, eine gute Beziehung zu den Produzenten zu haben, deren Produkte sie verkauft. „Ich habe alle persönlich besucht“, sagt sie. Einen Mangel an Anbietern gebe es nicht: „Man findet immer tolle regionale Angebote, man muss einfach die Augen offen halten“, so Dowers-Rausch. Dabei darf aber auch die Qualität nicht zu kurz kommen: Regionale Chips-Anbieter fielen im Geschmackstest leider durch, also seien es doch die Pringles geworden.

Der Automat in Revensdorf läuft gut. Zurzeit kommt Dowers-Rausch jeden Tag zum Nachfüllen. Zahlen kann man am Regiomaten mit Bargeld und Karte. Angeschafft hat den Automaten die Gemeinde Lindau, Dowers-Rausch ist die Pächterin. Gefördert wird das Projekt von der Aktiv Region Eckernförder Bucht, die 80 Prozent der Finanzierung übernimmt. Einen weiteren Regiomat übernimmt Dowers-Rausch in Christiansholm bei Rendsburg, der bald befüllt werden soll.