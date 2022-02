Eckernförde/Dänischer Wohld

Nachdem Sturm „Ylenia“ über Norddeutschland hinweg gefegt ist, werden die Folgen sichtbar. Die Region Eckernförde ist noch glimpflich davongekommen. Polizei und Feuerwehr meldeten geringe Schäden. In Altenholz rammte ein Bus gegen einen umgestürzten Baum, in Dänischenhagen stand eine Straße unter Wasser.

Die Freiwilligen Feuerwehren Altenholz und Knoop wurden in der Nacht dreimal wegen kleinerer umgestürzter Bäume alarmiert, teilt Gemeindewehrführer Rainer Kersten mit. In einem Fall war die Bundesstraße 503 betroffen. Dort stürzte kurz nach 1 Uhr ein Baum zwischen Dataport und der Ausfahrt Kiel-Pries auf die Straße. Ein Gelenkbus der KVG, der Richtung Kiel unterwegs war, rammte das Hindernis. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr gab es keine Verletzten.

Feuerwehr hofft, dass es ruhig bleibt

Laut Heinfried Ahrens, Amtswehrführer im Amt Dänischenhagen, hat der Sturm bisher keine gravierenden Schäden verursacht. Um die Leitstellen von kleinen technischen Hilfeleistungen in den angehörigen Gemeinden Dänischenhagen, Noer, Schwedeneck und Strande zu entlasten, wurde eine Amtswehrführungsstelle eingerichtet. Man hoffe, dass es ruhig bleibt, so Ahrens. „Aber es kann jederzeit noch was kommen.“

Dänischenhagens Wehrchef Marc-Oliver Haßlberger bittet Hausbesitzer angesichts der Wetterlage, die Einläufe an Grundstücken zu kontrollieren und zu reinigen. So könnten Schäden und unnötige kostenpflichtige Alarmierungen der Feuerwehr vermieden werden. Anlass war ein Einsatz gegen 23.30 Uhr am Mittwoch in Dänischenhagen. Dort stand nach Angaben des Wehrführers eine Straße in Sackgassenlage etwa 15 Zentimeter unter Wasser.

23 Sturmeinsätze im ganzen Kreisgebiet

„Eine Überflutung des angrenzenden Grundstückes zeichnete sich ab“, berichtete Haßlberger. Nachdem die Wehr Laub und Äste aus einem Straßengulli entfernt hatte, floss das Wasser wieder ab. Gegen 1 Uhr beseitigte die Freiwillige Feuerwehr Dänischenhagen einen umgekippten Baum in der Kirchenstraße. Eine ruhige Nacht war es für die Wehren in Osdorf und Gettorf.

Wenig Einsätze gab es auch in Eckernförde. Die Freiwillige Feuerwehr musste zweimal ausrücken, um Bäume zu sichern. Einer war auf einen Weg bei der Wilhelm-Lehmann-Straße gefallen. Kreisweit rückten die Feuerwehren in der Sturmnacht nach Angaben von Pressesprecher Daniel Passig zu insgesamt 23 Einsätzen aus. Dabei ging es überwiegend um Bäume, Äste und gelöste Kleinteile an Fassaden. „Der große Sturm blieb aus“, so Passig.

Die Schleifähre Missunde musste aufgrund des Windes am Morgen zwischen 6 und 8.30 Uhr ihren Betrieb einstellen. Auch die Regionalbahn Kiel-Eckernförde war zeitweise von Störungen betroffenen. Laut einer Bahn-Sprecherin lief der Verkehr gegen 11 Uhr wieder normal.

Von Kerstin von Schmidt-Phiseldeck/Christoph Rohde