Eckernförde

Mit neuen Rekordzahlen ist die Urlaubsregion Eckernförder Bucht durch die von Corona geprägte Tourismus-Saison 2021 gekommen. Bei Buchungen und Übernachtungen können Steigerungen gegenüber 2019 verzeichnet werden. Nur die Zahl der Ankünfte hinkt hinterher.

Anfang des Jahres blickten die Touristiker noch mit Sorgenfalten auf die Saison. Deutschland befand sich im Lockdown, Reisen war nur aus dienstlichen Gründen möglich. Die Buchungszahlen rutschten in den Keller und stagnierten auf niedrigem Niveau. Bis März wurden gerade einmal 2200 Übernachtungen erreicht – im Gegensatz zu 18.700 vor zwei Jahren. Kurabgaben vielen flach. Das Geschäft mit den Urlaubern sah düster aus.

Modellregion brachte Urlauber-Schub

Erst mit dem Frühjahr kam der erhoffte Schwung in den Fremdenverkehr. Ein Motor war dabei laut Stefan Borgmann, Chef der Eckernförde Touristik & Marketing GmbH (ETMG), die touristische Modellregion Eckernförde. Sie bescherte dem Ostseebad und der Region in Corona-Zeiten große mediale Aufmerksamkeit. „Dadurch haben wir neue Gäste bekommen, die sonst Mallorca oder Timmendorf ansteuern“, sagt Borgmann. Viele seien von der Eckernförder Bucht begeistert gewesen.

Das drückte sich auch in Zahlen aus: Im April/Mai explodierten die Buchungen auf bis zu 1000 Anmeldungen. „Doppelt soviel wie normal“, so der ETMG-Geschäftsführer. So hatte die Region im Juni den Einbruch vom Jahresanfang wieder eingeholt. Allein in Eckernförde stiegen die Einnahmen aus der Kurabgabe um knapp 30 Prozent. Im Sommer pegelte sich das Touristenaufkommen zwar wieder ein. Doch gab es hier am Ende ein Übernachtungs-Plus von acht Prozent.

Corona hat die Nebensaison verstärkt

Bis heute hält der Urlauberzustrom in die Region an. Borgmann erwartet für die Eckernförder Bucht zum Jahresende ein Rekordjahr mit 6400 Buchungen (plus acht Prozent) und einem Umsatz von 3,8 Millionen Euro, der noch einmal 14 Prozent über dem Wert von 2019 liegt. Das Ostseebad selbst zählt dann 256.000 Übernachtungen (plus 21 Prozent). Denn auch Oktober und November sind gut gebucht. Die Nebensaison hat sich durch Corona verstärkt. Die Erlöse aus der Kurabgabe steigen auf einen Höchststand von 500.000 Euro.

115 Seiten voller Urlaub Das neue Urlaubsmagazin 2022 der Eckernförder Bucht ist da. Mit aktualisierten Fotos aus der Region und 350 Einträgen von Vermietern will es Appetit auf Ferien in der Region machen. Musste zum Saisonende immer ein „ganzer Rutsch“ überzähliger Magazin weggeworfen werden, so haben die 15 000 Exemplare von 2021 bis Mitte Oktober allesamt Abnehmer gefunden. Das in Zeiten des Internets mitunter totgesagte Urlaubsmagazin erfuhr eine neue Blüte. „Die Fülle im Internet ist manchen zu viel“, kommentiert Stefan Borgmann. Für 2022 geht die Tourismus-Publikation neue Wege. Freizeit-Angebote sind mit QR-Codes versehen, die via Handy zu vertiefenden Links führen. Auf 115 Seiten präsentiert sich nicht nur die Vielfalt der Region. Von insgesamt 600 Vermietern im Internet-Portal sind 350 auch im gedruckten Urlaubsmagazin vertreten.

Entspannte Gesichter auch bei Borgmanns Kollegen. Manfred Mallon (Schwedeneck Touristik) erwartet für 2021 ein Plus von etwa 90.000 Euro. Campingplatz und Mobilheime waren gefragt. „Bei den 15 Mobilheimen in Surendorf war bis zum Schluss die Hütte voll“, so der Schwedenecker. Heiko Drescher (Strande Touristik) berichtet zudem von einem „sehr guten Tagestourismus“. Gettorfs Standortmanagerin Ulrike Münzberg-Niemann kann das bestätigen. So habe es aufgrund von Corona keine Geschäftsaufgaben gegeben.

Touristische Infrastruktur weiter entwickeln

Der geplante weitere Ausbau der touristischen Infrastruktur soll dazu beitragen, Gäste zu halten, auch wenn sich das Reiseverhalten wieder ändert. So sind in Eckernförde ab Frühjahr Strandschließfächer und Umkleidekabinen geplant. Gettorf will in 2022 einen digitalen Strandrundgang anbieten sowie den Ortskern attraktiver gestalten. Überraschende Beliebtheit hat die Homepage der Eckernförder Bucht erlangt. Die Zugriffe verdoppelten sich in diesem Jahr auf 730.000 Klicks.

Das einzige Minus-Zeichen steht in 2021 vor den Ankünften, die um 13 Prozent sanken. Dies bereitet allerdings keine Probleme, da die Urlauber entsprechend länger in der Region verweilten. Unterm Strich spricht Borgmann von einem guten aber auch anstrengenden Jahr für den Tourismus. So mussten in den Touristinformationen viele Corona-Fragen der Gäste beantwortet sowie Veranstaltungen mit einem erhöhten Aufwand für Abstand und Hygiene betrieben werden.