Westensee

500 Gäste drängten sich vor der Pandemie im Kuhstall von Gut Bossee auf der Tanzfläche, wenn die Kultband „The Beat goes on“ am 30. April zum Tanz in den Mai aufspielte. Jetzt legen Gut und Band den Kultabend mit dem Konzert „Sounds of the Heroes“ neu auf. „Es werden wohl etwas weniger Gäste“, schätzt Hans Willi Hansen, Gründungsmitglied der Band.

Der Run auf die Karten hat das Gut noch nicht überrollt: „Wir haben bis jetzt 115 Karten verkauft“, berichtet Dora von Bülow vom Gut Bossee. „Wir werden alle Hygieneregeln einhalten.“ Die Tore des Stalls werden zum Lüften regelmäßig geöffnet sein. „Es wird luftig – nicht so gefährlich“, schätzt Hans Willi Hansen. Viele Gäste haben sich nach Sitzplätzen erkundigt, man kann vor dem Konzert stilvoll im 300 Jahre alten Gebäude dinieren. Einlass am Sonnabend, 30. April, ist um 20 Uhr, Konzertbeginn um 21 Uhr.

Die Konzerte der Live-Band „The Beat goes on“ sind Kult bei den Fans. „Wir spielen Hits aus 30 Jahren, jeder Song ist tanzbar“, sagt Hans Willi Hansen. Songs von Dire Straits und The Beatles, The Rolling Stones, The Who, Midnight Oil, Bruce Springsteen und Billy Idol stehen auf dem Programm. „Wir spielen über drei Stunden, bis in den Mai hinein“, verspricht der Bassist der Band, die Ende der 60er Jahre gegründet wurde.

Hans Willi Hansen erinnert sich an den Anfang: „Wir gewannen damals einen Preis beim Wettbewerb Jugend musiziert, Abteilung Beat.“ Vielversprechend. Die Bandmitglieder machten danach jedoch Pause. „Nach 30 Jahren fanden wir uns wieder.“ Inzwischen gab es mehrere Umbesetzungen, weil die ersten Bandgründer altersbedingt ausfielen oder verstarben.

„Ich bin der letzte Mohikaner,“ sagt Hans Willi Hansen. Das Quintett besteht jedoch aus Musikern aus der gleichen Generation wie die Gründer. „Wir hätten uns auch schon in den 60ern treffen können.“ Die Besetzung – teils spielen pensionierte Profis – ist aus Hansens Sicht heute optimal: „Jeder kann alles spielen.“

Das Gut Bossee kam vor fünf Jahren auf die Band zu. Eine rollbare Bühne wurde extra für die fünf Rockmusiker im Kuhstall gebaut. Der Tanz in den Mai wurde in der Region zum Geheimtipp. „Für uns sind die Kuhstall-Konzerte die schönsten Events“, schwärmt Hans Willi Hansen. „Wir verausgaben uns richtig.“

Karten im Vorverkauf gibt es für zehn Euro in Westensee beim Gut Bossee (Bossee 3), Tel. 04305/991993, TS Hoffmüller (Dorfstraße 22), Autohaus Klauza, (Am Sandberg 5), in Felde: Tankstelle Felde (Klein Nordseeer Straße 35-37), in Kiel: Joe’s Garage (Waitzstraße 93) und an der Abendkasse für 12 Euro. Telefonisch vorbestellte Karten können zum Vorverkaufspreis an der Abendkasse abgeholt werden.

Wo noch gefeiert wird

In Rendsburg gibt es zwei Konzerte am 30. April: ab 18 Uhr im Bullentempel, Willi-Brandt-Platz 1, Karten ab 10 Euro und von 19.30 bis 22 Uhr gibt’s Folk- Musik aus Rudolstadt mit Tim „Doc“ Fritz Liebert, VHS, Großer Saal (Arsenalstraße 2-10), Eintritt 12 Euro.

In Neumünster wird an drei Orten in den Mai getanzt: Tanz mit Schlager in den Mai heißt ab 21 Uhr der Abend mit Ralf Simon in Zum Fürsthof (Großflecken 43), ab 22 Uhr wird im Club Orange & Blue, (Wrangelstraße 34) gehottet, im Holstenhallen-Restaurant, Justus-von-Liebig-Straße 4, ab 21 Uhr mit der Sky Revival-Abend gefeiert.

In Kronshagen sagte die SPD den bereits geplanten Tanzabend im Bürgerhaus wieder ab.

In Bordesholm öffnet das Savoy (Schulstr. 7) um 21 Uhr zum Tanz in den Mai, dort spielt die Savoy Rock Company mit Martin Büchner als Special Guest am Saxofon.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Gnutz wird die Nacht zum 1. Mai mit einem Maifeuer begangen. Ab 18 Uhr knistert es auf der Rodelbahn Am Knüll.