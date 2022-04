Rendsburg

Lilly Struck aus Büdelsdorf ist selbst erst zwölf Jahre alt und dennoch ist es ihr ein Anliegen, anderen Kindern zu helfen, die Unterstützung brauchen. Die Siebtklässlerin der Herderschule engagiert sich in der Hausaufgabenbetreuung, ist Babysitter und kümmert sich nun auch noch im internationalen Café in Rendsburg um geflüchtete Kinder. Der Weg dahin war aber auch für sie kein leichter.

„Ich habe bestimmt an zehn verschiedene Stellen angerufen, bis jemand gesagt hat, ich kann helfen“, sagt Lilly. Vielen war sie zu jung, um sich in der Hilfe für Flüchtlinge zu engagieren. Das änderte sich jedoch mit Beginn des Krieges in der Ukraine. Vor allem Frauen und Kinder kommen seither nach Deutschland, Kreis Rendsburg-Eckernförde und Stadt Rendsburg vermittelten eine Tätigkeit im internationalen Café.

Seit drei Wochen kommt Lilly jetzt jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr in die Räume der katholischen Gemeinde St. Martin in der Herrenstraße. Organisiert vom Fachdienst Integration der Stadt Rendsburg findet dort „nach“ Corona wieder ein Zusammentreffen für Geflüchtete statt. Rund 30 Menschen kommen jede Woche, vor allem Familien und Helfer, die sich angeregt unterhalten. Auf Ukrainisch, Russisch, manchmal sprichwörtlich mit Füßen und Händen oder per Übersetzungs-App auf dem Smartphone.

„Ich wollte dort helfen, wo es auch gebraucht wird“, sagt die 12-Jährige, während sie mit Vitalina das Kartenspiel „Halli Galli“ spielt. Wer zuerst fünf Früchte einer Sorte aufdeckt und eine Klingel betätigt, hat gewonnen. Letzteres macht der Sechsjährigen besonders viel Spaß. Die beiden Mädchen haben sich gleich beim ersten Treffen vor drei Wochen kennengelernt. „Heute hat sie mich zur Begrüßung das erste Mal umarmt“, sagt Lilly.

Lilly Struck mag die Arbeit mit Kindern, ist selbst mit einem jüngeren Bruder und kleinen Cousinen aufgewachsen. „Ich kann mich gut einfühlen, stelle mir vor, wie es wäre, wenn wir Hilfe bräuchten“, sagt sie und klingt dabei sehr erwachsen. Im Umgang mit der kleinen Vitalina sieht man das sofort. Zur Abwechslung gehen die beiden vor die Tür, Vitalina pustet Seifenblasen, Lilly springt hindurch. Einen Moment später tauschen sie die Rollen, beide verstehe sich, ohne groß miteinander sprechen zu müssen.

Beim Fachdienst Integration der Stadt Rendsburg, der das internationale Café organisieren, kommt das gut an. Nachdem die meisten Zusammenkünfte für Flüchtlinge wegen Corona lange geschlossen waren, erkannte die Stadt den Bedarf nach einem neuen Treffpunkt, will dort den Rahmen für Ehrenamtliche schaffen, sich zu engagieren. Damit war ein mögliches Betätigungsfeld für Lilly gefunden.

„Mir ist wichtig, dass wir dabei in Kontakt sind“, sagt Melanie Kasimir, die Ehrenamtskoordinatorin der Stadt. Sie zeigt sich begeistert von dem Engagement der 12-Jährigen. „Lilly hat einen ganz anderen Zugang zu den Kindern“, sagt sie. Und offenbar auch keine Probleme, mit den Erwachsenen zu sprechen. Auf Nachfrage läuft sie zu Vitalinas Mutter, tippt kurz in ihr Handy und ist schnurstracks mit einer Fotogenehmigung für das Mädchen zurück.