Rendsburg

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist am Wochenende laut Dashboard des Corona-Lagezentrums auf 591,8 Fälle je 100.000 Einwohner angestiegen. Am Freitag lag der Wert bei 564,8 Fälle. Eine detaillierte Meldung gab es nicht. Laut Internet ist die Zahl der aktuell mit Covid 19 infizierten Personen leicht um 43 auf 3879 Personen angestiegen.

Am stärksten ist momentan die Stadt Rendsburg vom Ausbruchsgeschehen betroffen. 606 der 3879 Fälle entfallen auf die Kommune am Nord-Ostsee-Kanal. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet bei 2105 Fälle je 100.000 Einwohner. In der Rangliste der am stärksten aktuell betroffenen Kommunen folgen Eckernförde (204 Fälle), Büdelsdorf (188), Fockbeck (145), Kronshagen (144) und Altenholz (134).

In Flintbek gibt es aktuell 100 Infizierte

Die Gemeinde Flintbek lag am Sonntagnachmittag bei 100 Fällen. In Osterrönfeld gibt es 83 Positivfälle, in Hohenwestedt 81 und in Bordesholm 79. Der Kreis hat außerdem neue Corona-Regeln erlassen. Laut einer am Freitagabend veröffentlichten Verordnung müssen „geboosterte Kontaktpersonen“ nicht mehr in Quarantäne.

Außerdem: Infizierte brauchen zur „Freitestung“ nur noch einen Antigen-Schnelltest und keinen PCR-Test. Weitere Details können auf der Homepage der Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde nachgelesen werden.