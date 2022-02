Rendsburg

Schwere räuberische Erpressung oder Stromdiebstahl: So unterschiedlich wie die Straftaten sind auch die Frauen und Männer, die auf der BMX-Bahn in Rendsburg Sozialstunden ableisten. Zwischen Imland-Klinik und B 76 sorgen sie dafür, dass die Anlage nachmittags wieder von Kindern und Jugendlichen mit ihren Rädern befahrbar ist.

„Etwa eine Handvoll erscheint jeden Tag“, sagt Streetworkerin Andrea Wieczorek. Insgesamt betreue sie rund 20 Heranwachsende, die in wechselnder Zusammensetzung auf der Anlage am Ende der Lilienstraße arbeiten. Nach einer Straftat haben sie die Auflage erhalten, Sozialstunden abzuleisten.

Rendsburg: Straffällige Heranwachsende pflegen die BMX-Bahn

„Statt Schlechtes zu tun, tun wir hier Gutes“, sagt Omar. Der 25-Jährige ist in seiner Jugend selbst auf der Anlage gefahren. Jetzt harkt er die Bahn frei, sorgt dafür, dass Hügel und Sprungschanzen sicher befahren werden können.

Offiziell ist das nach Angaben von Wieczorek rund 4000 Quadratmeter große Gelände ein Spielplatz der Stadt. „Es gab sonst im Lockdown nicht viele Möglichkeiten, Sozialstunden abzubauen“, sagt die Streetworkerin. Eine davon ist der Friedhof.

„Da ist aber die Atmosphäre schlecht“, sagt Omar und meint damit die Toten. Für ihn ist die BMX-Bahn die bessere Alternative. Vielleicht auch, weil ein Freund ihn zur Arbeit motiviert und fast jeden Tag mitkommt. In der Pause holen sie Kaffee, bringen auch „Frau Andrea“ einen Pappbecher mit.

Struktur hilft „Bahnditen“, nicht wieder straffällig zu werden

„Jeder hier hat seine Geschichte“, sagt Omar. Was die jungen Erwachsenen auf dem Kerbholz haben, ist ihnen nicht anzumerken. Robert drückt sich besonders gewählt aus: „Ich habe eine Tendenz zur Kriminalität“, sagt er. Dabei ist sein Vergehen viele Jahre her, die Erziehung von Kindern und Probleme mit Cannabis haben den 34-Jährigen jedoch vom Ableisten seiner Strafe abgehalten.

Nun hat er seinen Ansporn gefunden, dabei sogar „aus den Augen verloren“, wie viele Stunden er noch ableisten muss. Dass er hier etwas schafft, was Kindern und Jugendlichen Freude bereitet, motiviert den Vater. Er kann sich vorstellen, später einmal selbst pädagogisch zu arbeiten.

Auch wenn auf Schildern eines Baucontainers von „echten Kerlen“ die Rede ist, sind auch echte Frauen Teil des Projekts. Anstatt eine Geldstrafe, die sie nicht bezahlen kann, abzusitzen, kümmert sich etwa Jacky um die Nebenflächen der Bahn. Die 25-Jährige entfernt Laub, verschafft so ersten Sprösslingen Sonne und hält aus Ästen gebaute Tipis sauber. „Ich gärtnere auch ab und zu zu Hause“, sagt sie und erinnert sich an ihre Kindheit in einem Schrebergarten.

Partner aus der Region helfen bei der Umsetzung

Dazu ist das Projekt auf einem guten Weg. Nachdem die Streetworkerin im Herbst 2020 Kinder und Jugendliche aufgerufen hat, Wünsche und Ideen einzureichen, ist die BMX-Bahn durch das Projekt ausgebaut worden. Vom Umwelt- und Technikhof der Stadt wurde Erde bereitgestellt, die Tiefbau-Firma Thomsen hat mit einem Bagger und einem Baucontainer ausgeholfen. Round Table und Rotarier sorgten schließlich für Unterstand und Bänke.

Egal ob Treffpunkt für die ganze Familie oder Paintball-Arena: Ideen für die Zukunft haben die Teilnehmenden genug. Bleibt ihr Engagement so hoch, könnte aus der BMX-Bahn noch viel werden.