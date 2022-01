Rendsburg

Bauarbeiten im Röhlingsweg und in der Alten Kieler Landstraße sorgen in Rendsburg voraussichtlich von Mittwoch, den 26. Januar, bis Mittwoch, den 16. März, für Verkehrsbehinderungen. In diesem Zeitraum ist laut Stadt der südliche Teil des Röhlingswegs nicht über die Alte Kieler Landstraße, sondern nur über den Kreisverkehr Röhlingsweg/Nobiskrüger Allee/Bismarckstraße bis zur Schule erreichbar. Der Verkehr in der Alten Kieler Landstraße wird mittels Baustellenampel an der Arbeitsstelle vorbeigeführt.

Für Fußgänger und Radfahrer wird auf Höhe der Eisenbahnhochbrücke ein temporärer Überweg eingerichtet.