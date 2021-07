Rendsburg

„Eigentlich bin ich ein Jäger und Sammler“, sagt Reinhart Augustin über sich selbst. Und gesammelt hat er in den vergangenen Jahren vor allem Bilder und Geschichten rund um die Eider, den mit ursprünglich rund 180 Kilometern einst längsten Fluss des Landes Schleswig-Holstein. „Sechs Jahre lang war ich an den Ufern des Flusses unterwegs, habe mit über hundert Menschen gesprochen und viele interessante Geschichten gehört und erlebt“, sagt der Ruheständler.

Auf der Spur des Wassers

Die Idee zum Buch „Meine Eider und ihre Geheimnisse – auf Spurensuche“ sei nicht über Nacht gekommen. „Die Verbindung zur Eider kam hauptsächlich durch die Liebe zu meiner Frau“, so der 84-Jährige Autor und ehemalige Bankangestellte. Schon vor vielen Jahren haben sie sich am Ufer in der Nähe des Flemhuder Sees nach unzähligen Ausflügen an den Fluss ein kleines Paradies aufgebaut.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das faszinierende an der Eider sei unter anderem, „dass es sie auf 40 Kilometer gar nicht mehr gibt“, so Augustin. Schließlich habe der Bau des Nord-Ostsee-Kanals den Fluss vor mehr als 100 Jahren an vielen Stellen zerschnitten. „Also meine Eider ist über 200 Kilometer lang“, sagt Augustin. Denn: Er folgt der Spur des Eiderwassers. Und dieses fliest eben auch im Nord-Ostsee-Kanal. „ Wenn man es genau nimmt, fliest die Eider nämlich sogar in die Nord- und in die Ostsee.

Und so zeigen die vielen Bilder, die Reinhart Augustin immer mit einer klassischen Filmkamera aufgenommen hat, auch Teile des Kanals, angrenzende Gemeinden, Güter, Brücken, Wälder und schließlich das Eidersperrwerk in Tönning. Historische Aufnahmen aus dem vergangenen Jahrhundert sowie Kartenmaterial ergänzen die Eindrücke des Autors. Dazwischen immer wieder persönliche Zeilen, in denen Augustin seine Erlebnisse entlang des Flusses schildert: „Meine Suche bringt mich oft vom Wege ab“, heißt es zum Beispiel über die Erkundung der Eider nahe Achterwehr. „Zu Fuß nach unwegsamem Gelände rechts schimmert eine Wasserfläche durch.“ Augustin beschreibt seine Suche nach der Quelle ebenso wie die Funktion des Sperrwerks an der Nordseeküste, hauptsächlich zeigt das Buch aber Bilder.

Verzögerung wegen Corona

„Wow. Was für eine spannende Geschichte, habe ich gedacht, als Herr Augustin mit seiner Idee zum Buch zu mir gekommen ist“, sagt Verleger Dirk Albers. „Leider konnten wir das Buch wegen Corona erst jetzt auf den Markt bringen.“ Das Buch ist ab sofort zum Preis von 79 Euro bei Papier Albers in der Rendsburger Königstraße erhältlich (ISBN: 978-3-945753-07-1). Es ist angedacht, eine zweite Auflage als Paperback herauszugeben. Dieses werde dann günstiger.