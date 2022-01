Rendsburg: Bürger wollen Signal für solidarische Gesellschaft setzen

Rendsburg

Mit einer Mahnwache und einer Kundgebung wollen sich am Montag in Rendsburg zwei Bürgergruppen für mehr Solidarität in der Corona-Pandemie einsetzen. Helma Böhmer und Klaus Magesching rufen dazu auf, eine Menschen- und Lichterkette im Obereiderhafen zu bilden. Danach organisiert Torsten Kniep von der Rendsburger Regenbogengruppe einen Solidaritätsmarsch zum Paradeplatz.

Beide Gruppen hatten bereits in der vergangenen Woche zu Kundgebungen aufgerufen. Nun haben sie ihre angemeldeten Veranstaltungen aufeinander abgestimmt. Wichtig ist ihnen die Einhaltung der Corona-Regeln bei den Treffen.

Rendsburg: Mahnwache und Solidaritätsmarsch geplant

Die Gruppe um Helma Böhmer und Klaus Magesching möchte von 17 bis 18 Uhr Kerzen am Obereiderhafen entzünden und so ein Lichtermeer erstrahlen lassen, das für Hoffnung und Verbundenheit steht. Damit solle Spannungen in der Gesellschaft entgegengetreten und eine „Abrüstung der Worte“ erreicht werden.

Direkt im Anschluss soll der Obereiderhafen in Rendsburg zum Ausgangspunkt für einen „Solidaritätsmarsch“ werden. Er ist unabhängig von der Mahnwache organisiert, „uns eint aber das Ziel“, sagt Helma Böhmer. So sei geplant, dass Teilnehmende der vorangehenden Veranstaltung auch dort mitlaufen.

Organisator Torsten Kniep wird dabei von der Rendsburger Regenbogengruppe unterstützt, die sich für die Rechte von Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung einsetzt. Er plant einen Solidaritätsmarsch durch die Innenstadt, der mit einer Lichterkette um den Paradeplatz enden soll.

Bürger unterstützen Pandemiemaßnahmen

Mit dem Demo-Zug soll ein Zeichen gesetzt werden, dass die Teilnehmenden nicht konform „gehen“ mit den Aussagen derjenigen, die die Maßnahmen der Corona-Bekämpfung anzweifeln. Man wolle eine „Gesellschaft, die die Notwendigkeit der Pandemiemaßnahmen zum Wohle aller akzeptiert und die individuelle Freiheit an der Stelle enden lässt, wo sie anfängt die Freiheit und die Gesundheit der Gesellschaft zu gefährden“, so Kniep.