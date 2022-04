Rendsburg

In Rendsburg hat es am Donnerstagabend auf dem Thormannplatz einen schweren Autounfall mit vier Verletzten und vier teils schwer beschädigten Fahrzeugen gegeben, darunter ein Streifenwagen.

Auf dem Thormannplatz bietet sich ein Bild der Verwüstung: Feuerwehrleute versuchen die Batterie eines schwarzen Mercedes-Kombis abzuklemmen, der mit Frontschaden auf der Kreuzung steht. Wenige Meter weiter in Richtung Am Gerhardsdamm ist ein Streifenwagen offenbar mit einem Peugeot-Kleinwagen und einem Audi-Coupé zusammengestoßen und danach in die Gartenmauer vor dem türkischen Supermarkt gecrasht.

Rendsburg: Streifenwagen verunglückte auf Einsatzfahrt

Sowohl der Mercedes-Van der Polizei als auch der Peugeot sind nicht mehr fahrfähig. Während Rettungskräfte noch einen Beamten versorgen, sichert eine Kollegin eine Maschinenpistole aus dem beschädigten Einsatzfahrzeug.

Zur Galerie Schwerer Unfall auf dem Thormannplatz in Rendsburg: Am Donnerstagabend ist dort ein Streifenwagen auf Einsatzfahrt verunglückt, drei weitere Autos sind beschädigt. Vor Ort bietet sich ein Bild der Verwüstung.

Nach ersten Angaben des Polizei-Einsatzleiters vor Ort wurden zwei Polizisten und zwei weitere Menschen verletzt. Am Abend war noch unklar, ob die Beschädigung aller Fahrzeuge mit der Einsatzfahrt des Streifenwagens zusammenhängt oder dieser zum Beispiel zu einem vorhandenen Unfall gerufen und dort dann selbst in einen Unfall verwickelt wurde.

Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten staute sich der Verkehr insbesondere aus Büdelsdorf kommend bis in die Nachbarstadt zurück.