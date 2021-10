Rendsburg

Trillerpfeife und Stoppuhr trägt Helga Wendt im Schwimmbad immer bei sich. Die 85-Jährige aus Rendsburg ist Deutschlands älteste Schwimmtrainerin, unterrichtet Anfänger ebenso wie (Fast-)Profis. Jüngst wurde sie dafür mit der Sportverdienstnadel des Landes Schleswig-Holstein ausgezeichnet und ist vom Landessportverband als „Sportheldin des Monats“ ausgezeichnet worden.

Rendsburg: Älteste Schwimmtrainerin geehrt

„Man muss aus einer Leberwurst einen Sportler machen“, formuliert Helga Wendt ihren Anspruch. Beim Training in Rendsburg tigert sie in Sportkleidung stetig am Beckenrand auf und ab, kommentiert jeden noch so kleinen Fehler. „Sonst schleift sich das ein“, sagt sie. Sie schwimmt bis heute noch selbst Wettbewerbe, holte in einer gemischten Kraul-Staffel selbst WM-Gold. Dabei kam die gelernte Krankenschwester selbst erst mit Mitte 50 über das Tanzen zum Schwimmen.

Zu ihren Zöglingen gehört Tom Matzen. Er stellte erst vor wenigen Wochen einen Weltrekord im Schmetterlingsschwimmen über 1000 Meter auf, trainiert regelmäßig mit Helga Wendt in Rendsburg. „Sie geht sehr individuell auf die Leute ein. Und lässt niemanden fallen“, sagt der-24-Jährige. Er schätzt ihre ehrliche, aber auch humorvolle Kritik und schlug seine Mentorin für die mit 250 Euro und einem Videodreh dotierte Ehrung beim Landessportverband vor.

Let’s Dance: Erfolgsgeheimnis ist der Blick über den Tellerrand

Doch was ist das Erfolgsgeheimnis der zierlichen Frau? „Man braucht Fantasie, sollte sich andere Sportarten und Trainer anschauen“, sagt sie. Die Musik und der Tanz haben es ihr dabei besonders angetan. „Manchmal gehe ich zwischen den Trainingseinheiten zu den Proben in der Thormannhalle, beobachte die Dirigenten“, so Wendt, die sowohl in Rendsburg als auch beim SV Wiking Kiel aktiv ist.

Obwohl das Preisgeld in Höhe von 250 Euro als Sportheldin des Monats explizit als Dank für ihr Engagement gedacht ist, soll ein Teil davon an ihre Zöglinge gehen. „Und mit dem Rest fahre ich zu Let’s Dance nach Köln.“ Dort will sie die Tänzer und vor allem die Juroren Jorge González, Joachim Llambi und Motsi Mabuse beobachten. Die Eleganz und das Feine von Tanz und Musik auf ihre Schwimmschüler übertragen. Deren Erfolge sind für sie nämlich viel wichtiger als die eigenen.

Helga Wendt denkt nicht an die Schwimm-Rente

Wichtig ist der zierlichen Frau dabei vor allem die richtige Haltung. „Krumm sind wir von allein.“ Egal ob steifes Brett oder lasche Leberwurst, sie alle sollen bei Helga Wendt elegante und sichere Schwimmer werden. Wie schwer das gerade für Ältere ist, weiß die 85-Jährige selber: „Ich konnte vor 30 Jahren weder Kraulen noch Schmetterling- oder Rückenschwimmen.“

Das hat sich seither gründlich geändert. An Rente ist dabei für Helga Wendt nicht zu denken. „Ich schwimme, bis ich tot bin“, sagt sie. Ihr Sport sei dabei ihre Medizin. Nur staubsaugen, stricken oder lesen, das ist ihre Sache nicht.