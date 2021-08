Rendsburg

Nach einem Jahr Pause kann die Landwirtschaftsmesse Norla wieder in Rendsburg stattfinden. Zahlreiche Aussteller aus dem ganzen Land kommen dazu vom 2. bis zum 5. September 2021 in die Stadt.

„Wir freuen uns nach einem Jahr Pause, dass es endlich wieder losgeht“, sagt Messe-Geschäftsführer Klaus Drescher. Die Landwirtschaftsschau solle so gut wie möglich unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen weitgehend in gewohntem Umfang veranstaltet werden.

Norla in Rendsburg: Von der Honigbiene bis zum Fleischrindbullen

Dabei wollen die Organisatoren den Verbrauchern wieder ein breites Programm von Agrotechnik bis Tierzucht präsentieren. Auf der Landestierschau werden in Leistungsdemonstrationen und Schauen die nur wenige Gramm schweren Honigbienen ebenso wie tonnenschwere Fleischrindbullen zu sehen sein.

Im Programm der Norla will die Landesarbeitsgemeinschaft Schleswig-Holsteinischer Tierzüchter zeigen, wie verantwortungsvolle Arbeit in dem Bereich aussieht. „Damit wollen wir eine Versachlichung der Diskussion um die Tierhaltung erreichen“, sagt Geschäftsführer Heiner Kahle.

Landwirtschaftsmesse: Programm soll auch Privatkunden ansprechen

Dabei will die Ausstellung nicht nur professionelle Nutzer ansprechen, sondern mit einem Bereich für Produkte für Haus und Haushalt von Mixern über komplette Küchen bis hin zu Heizungsanlagen und einem Baumarkt auch für Privatkunden interessant sein.

Mit 390 Ausstellern fällt die Landwirtschaftsschau trotzdem kleiner aus als bei der letzten Ausgabe vor zwei Jahren. Dafür konnten nach Angaben der Messe jedoch 30 neue Aussteller aus dem Agrarsektor gewonnen werden. Der Veranstalter erklärt das wie folgt: „Gerade im Landtechnikbereich haben Unternehmen mit Lieferschwierigkeiten vieler Hersteller zu kämpfen.“ Deswegen seien Vorführmaschinen als Ersatz für bereits gekaufte Modelle im Einsatz bei den Kunden und nicht für Messen verfügbar.

Outdoor- und Campingmesse folgt Ende September

In diesem Jahr neu: Zwei Wochen nach der Messe wird auf dem Gelände am Grünen Kamp erstmals die Outdoor und Camping-Messe Caravan und Co. stattfinden. Mehr als 100 Aussteller sollen bei der Premiere vom 23. bis zum 26. September dabei sein und alles vom Trip mit dem Bulli bis zum Zelt-Urlaub präsentieren. Wer will, kann sogar gleich vor Ort campen.

Die Tageskarte für die Norla kostet 10 Euro. Kinder bis fünf Jahre sind frei, Schüler und Studenten zahlen die Hälfte. Besonderheit in diesem Jahr: Die Tickets sind ausschließlich online unter www.norla-messe.de erhältlich.