Die Arbeiten an der Rendsburger Schwebefähre vor Ort haben begonnen: Der Fahrwagen steht auf einem eigens vorbereiteten Fundament am Nord-Ostsee-Kanal, wird für die Montage an der Brücke vorbereitet, während der eigentliche Fahrwagen noch im Ahlmannkai auf seinen Einsatz wartet.

Von Marc R. Hofmann