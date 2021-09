Rendsburg

Schöner wohnen in der Altstadt, die öffentliche Nutzbarkeit innerhalb der historischen Gemäuer erhöhen, aber auch eine Sanierung von Plätzen und Gebäuden: Das sind die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger für die Keimzelle ihrer Stadt. Gemeinsam mit Verwaltung und Planern erörterten sie bei einem Workshop im Hohen Arsenal, wie ein Integriertes Entwicklungskonzept (IEK) für die Altstadt aussehen könnte.

Rendsburg: Integriertes Entwicklungskonzept soll Altstadt beleben

„Mich stört der hohe Leerstand“, sagt etwa Wolfgang Lepinat. Obwohl der 73-Jährige in Osterrönfeld wohnt, ist er zum Beispiel zum Besuch kultureller Veranstaltungen regelmäßig in Rendsburg. Davon wünscht er sich noch mehr in der Stadt. „Mir würde eine Galerie im Erdgeschoss des Alloheims gefallen.“

Dabei ist das Gebäude, in dem heute die Seniorenresidenz liegt, einer der Gründe, die für Entwicklungsbedarf in der Altstadt gesorgt haben. Bis 2009 beherbergte es ein Hertie-Kaufhaus. „Nach der Schließung ist der Besucherstrom in dem Bereich abgerissen“, sagt Stadtplanerin Marta Bauermann.

Geänderte Förderbedingungen erschweren Prozess

Die Projektleiterin ist bei dem Hamburger Stadtplanungsbüro Elbberg dafür verantwortlich, das Konzept für das 6,3 Hektar große Areal an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen. „So wollen wir die Stadt gezielt aufwerten“, sagt sie. Dazu habe es 2014 bereits sogenannte vorbereitende Untersuchungen gegeben, die städtebauliche Mängel benannt und ein Sanierungsgebiet umrissen haben, 2017 folgte ein erstes IEK.

Zur Galerie Die Altstadt von Rendsburg als attraktiven Wohnort stärken, öffentliche Räume beleben, klimaangepasst sanieren oder Plätze umgestalten? Welche Prioritäten die Rendsburger für ihre Stadt haben, wurde beim Workshop für ein neues Integriertes Entwicklungskonzept deutlich.

Wie schwierig dieser Prozess ist, verdeutlicht jedoch die Aussage einer Bürgerin: „Was ist seither passiert?“, fragt sie vorwurfsvoll. Frank Thomsen, für Bau zuständiger Fachbereichsleiter im Rathaus, antwortet: „Es wurde zum Beispiel der Realisierungswettbewerb für eine Umgestaltung des Altstädter Marktes organisiert.“ Dem Siegerentwurf eines Berliner Büros habe der Bauausschuss inzwischen zugestimmt.

Stadt und Planer verfolgen neuen Ansatz

Klar ist jedoch auch, dass die Stadt mit ihrem bisherigen Plan, an Eigentümer heranzutreten und sie mit Mitteln der Städtebauförderung bei der Sanierung zu unterstützen – anders als etwa zuvor im Sanierungsgebiet Neuwerk –, nicht weit gekommen ist. „Viele Eigentümer sitzen außerhalb von Rendsburg, sind für die Stadt kaum erreichbar oder fordern den Verkehrswert, wenn wir einen Kauf anbieten“, sagt Thomsen. Gleichzeitig gebe es keine rechtlich praktikable Handhabe, Druck auszuüben.

Weiter erschwerend komme hinzu: „Die Eigentümer müssen nach den neuen Förderbedingungen nachweisen, dass die Sanierung unrentierlich ist.“ Daher ist eine Bezuschussung nur noch in letzter Instanz möglich, wenn Kredite vom freien Markt oder andere Förderprogramme nicht verfügbar sind, so der Fachbereichsleiter.

Anpassung an den Klimawandel ist weiterer Aspekt

Deshalb sei die Stadt jetzt umgeschwenkt und wolle in ihrer Planung vor allem den öffentlichen Raum in den Fokus nehmen und so in einem nächsten Schritt private Investoren veranlassen, nachzuziehen. Wer will, könne sich dabei von der Stadt beraten lassen.

Teilnehmerin Julia-Maria Hermann sagt: „Mit ist wichtig, dass sich Rendsburg an den Klimawandel anpasst.“ Also etwa die Einsparung von Energie an sanierten Gebäuden oder der Wandel hin zu umweltfreundlicher Mobilität.

Pilotprojekt: Bund fördert die „Post-Corona-Stadt“

Anmerkungen wie diese sind es, die die Bürger mit Klebepunkten auf einer Stellwand als dringlich markieren. Bereits 2017 stellten die Planer fest, dass die Altstadt in Rendsburg aber auch darüber hinaus eine zentrale Rolle in der Versorgung der Bevölkerung, aber auch für Kultur, Soziales, Freizeit und auch wieder als Wohngebiet spielt.

Dabei gibt es erste Erfolge: So hat Rendsburg jüngst die Zusage für Geld zur Stadtentwicklung sowohl vom Landesinnenministerium als auch als Teil des Pilotprojekts „Post-Corona-Stadt“ als eine von deutschlandweit 13 Kommunen bekommen.