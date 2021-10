Rendsburg

Die Kosten für Material und Unternehmen auf dem Bau sind zuletzt deutschlandweit stark gestiegen. Das merkt jetzt auch der Kreis Rendsburg-Eckernförde bei seinen großen Bauvorhaben. Zum Beispiel in Rendsburg: Die geplante Erweiterung der Berufsschule „BBZ am NOK“, die in wenigen Wochen beginnen soll, wird spürbar teurer. Doch der Kreis hat Glück. Das zusätzliche Geld kann aus verschiedenen Quellen im laufenden Haushalt bereitgestellt werden.

Mehr als 3,7 Millionen Euro für die Berufsschule

Mindestens 550.000 Euro mehr soll die 640-Quadratemter-Erweiterung der Rendsburger Berufsschule mit neuen Klassenräumen und Büros kosten. Die Bausumme erhöht sich damit auf mehr als 3,7 Millionen Euro. Darüber hat Fachbereichsleiter Sebastian Hetzel die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses am Donnerstagnachmittag informiert.

Sebastian Hetzel, Leiter des Fachbereichs Regionalentwicklung, Bauen und Schule, muss die Kostenprognose für die Bauvorhaben des Kreises nach oben korrigieren. Quelle: Paul Wagner

Als die Mitarbeiter der Kreisbauverwaltung die Angebote der Baufirmen für die einzelnen Gewerke sahen, war schnell klar: Die ursprünglichen Kostenansätze sind wegen der aktuellen Preisentwicklungen nicht mehr zu halten. „Bis jetzt haben wir Angebote für etwa zwei Drittel der Gewerke erhalten“, sagt Hetzel. „Fast alle lagen zwischen 10 und 20 Prozent über dem, womit wir gerechnet hatten.“ Auch bei den noch ausstehenden Angeboten rechne der Kreis daher mit Preissteigerungen.

Es zeigt sich: Vor allem beim Rohbau mache sich die aktuelle Baustoffknappheit bemerkbar, obwohl die Kreisverwaltung bereits gegengesteuert hatte. Statt dem klassischen Betonbau, bei dem viel Holz für die Schalungen gebraucht wird, setzt der Kreis jetzt auf Betonfertigteile. „Wir haben an vielen Stellen bereits optimiert“, versichert Sebastian Hetzel. Gegen die Gesetze des Marktes habe sich die Verwaltung aber nicht stemmen können. „Ob Privatleute oder öffentliche Hand: Den Gründen für die Mehrkosten am Bau unterliegen derzeit alle“, sagt Hetzel.

Schule braucht den Platz

Immerhin hat der Kreis überhaupt noch Firmen für das Vorhaben gefunden, um noch vor dem Jahreswechsel am BBZ starten zu können. „Wir haben Gewerke mit mehreren Angeboten, Gewerke mit nur einem Angebot und auch Gewerke, die bisher noch ohne Angebot sind“, berichtet der Chef der Bauverwaltung. Dennoch soll der ursprüngliche Zeitplan gehalten werden. Im Frühjahr 2023 soll die Schule inklusive der Außenanlagen fertig sein. Die Erweiterung wird von Schülern und Schulleitung nicht zuletzt wegen steigenden Schülerzahlen und einem Ausbau der Schulsozialarbeit seit Jahren sehnsüchtig erwartet.

Mittel sind noch im Haushalt

Die Mehrkosten können nach jetzigem Stand intern aus dem laufenden Haushalt gestemmt werden. So hat der Kreis zuletzt bei der Beschaffung von Möbeln für den neuen Trakt des Kreishauses rund 55.000 Euro gespart. Weitere 65.000 Euro kommen aus Schulkostenbeiträgen, die andere Landkreise bezahlen, wenn ihre Schüler nach Rendsburg kommen. 350.000 Euro aus ursprünglichen Planungskosten konnten in das laufende Jahr übertragen werden und weitere 90.000 Euro steuert die Berufsschule aus eigenen Investitionsmitteln bei.

Für das nächste Großprojekt des Kreises, den Umbau der Schule am Noor in Eckernförde, wo ebenfalls neue Klassenräume und eine Aula entstehen sollen, könne derzeit noch keine seriöse Prognose zur Entwicklung der Baukosten abgegeben werden. Dort stehen die Ausschreibungen für die Gewerke erst in den kommenden Wochen an. Aktuell sind für dieses Projekt rund 2,8 Millionen Euro veranschlagt.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nicht ganz so angespannt wie beim Hochbau ist die Marktlage derzeit beim Straßenbau. Für die Sanierung von Kreisstraßen und den Bau neuer Radwege, die der Kreis im kommenden Jahr angehen will, rechnet Hetzel aktuell noch nicht mit solchen Preissprüngen.