Rendsburg

1234 Ukrainerinnen und Ukrainer sind nach Informationen des Kreises Rendsburg-Eckernförde derzeit in der Region registriert, rund 50 Kinder besuchen bereits die Schule. Was jetzt noch aufgebessert werden muss, ist der Impfschutz der Menschen. Neben Corona gilt das etwa auch für klassische Erkrankungen wie Masern.

„Viele Menschen kommen auf eigene Faust in den Kreis“, sagt der für Zuwanderung zuständige Fachbereichsleiter Martin Kruse. Von Flüchtlingen, die sich bei der Behörde gemeldet haben, hat mit 653 Personen etwas mehr als die Hälfte ihre Reise nach Deutschland selbst organisiert. 381 wurden dem Kreis vom Land zugewiesen, 200 vom Bund. Kruse vermutet, dass sich noch mehr Ukrainer hier aufhalten, die sich jedoch nicht oder noch nicht gemeldet haben.

Rendsburg-Eckernförde: Zahl der Geflüchteten vorerst stabil

Trotz der vielen Flüchtlinge, die binnen weniger Wochen kamen, ist der Kreis laut Kruse in Sachen Unterbringung derzeit gut aufgestellt. Man habe derzeit eine Kapazität von rund 1900 Plätzen. Ob die Schaffung weiterer Unterbringungsmöglichkeiten wie in Gettorf noch notwendig sei, werde gerade überprüft. „Wir bleiben aber in Hab-Acht-Stellung“, sagt der Fachbereichsleiter.

Erkenntnisse, dass Flüchtlinge in größerer Zahl bereits zurückgereist oder innerhalb Deutschlands oder der EU weitergezogen seien, gebe es bislang nicht. Kinder, die sich länger als 90 Tage in Deutschland aufhalten, werden hier schulpflichtig. „Ungefähr 50 besuchen die Schule“, sagt Martin Kruse. Schülerinnen und Schüler der neunten bis elften Klasse würden dabei online aus ihrem Heimatland unterrichtet.

„Das Land Schleswig-Holstein ist mit dem Bildungsministerium der Ukraine in Kontakt, um Lehrmaterialien zu beschaffen.“ So sei es möglich selbst Abschlussprüfungen in Deutschland abzunehmen. Unterstützt werde das von vier ebenfalls geflüchteten Lehrkräften und sechs Kollegen im Ruhestand mit Ukrainisch- und oder Russisch-Kenntnissen.

Wichtig für einen sicheren Schulbesuch sei jedoch eine möglichst gute Impfquote sowohl in Bezug auf die Corona-Infektion als auch klassische Infektionskrankheiten wie Masern und Mumps. Stefan Ott, Fachbereichsleiter Gesundheit beim Kreis, sagt: „Bezogen auf die Gesamtbevölkerung sind nur etwa 80 Prozent der Ukrainer dagegen geimpft.“

Anders als bei Corona gibt es in Deutschland bereits eine Impfpflicht gegen Masern, sobald Kinder Kita oder Schule besuchen. „Impfungen dagegen sollen laut Stiko vor der Corona-Impfung priorisiert werden“, sagt Ott. Dafür seien die niedergelassenen Ärzte verantwortlich, bei Bedarf wolle der Kreis Rendsburg-Eckernförde jedoch mit mobilen Impfteams und gegebenenfalls auch im Impfzentrum aushelfen.

Gegen Corona seien hingegen nur rund 35 Prozent der ukrainischen Bevölkerung geimpft, viele davon mit den in Europa nicht zugelassenen Wirkstoffen aus Russland und China. Sie sollen hier möglichst noch eine Auffrischungsimpfung mit einen mRNA-Impfstoff bekommen, so Ott.