Rendsburg-Eckernförde: Handwerker fragen, Politiker antworten

Osterrönfeld

Die Direktkandidaten des Wahlkreises 10 Rendsburg zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein sind eine bunte Runde: Drei der sechs Diskutanten sind selbst Handwerker, die meisten anderen haben zumindest einen beruflichen Hintergrund in besonders gefragten Fachgebieten. Eine gute Grundlage für eine Diskussion beim Polit-Talk der Kreishandwerkerschaft in Kooperation mit den Kieler Nachrichten in der Tischlerei von Frank Dekarz in Osterrönfeld.

„In der FDP sind nicht nur Zahnärzte und Rechtsanwälte“, sagt Matthias Dobbrunz. Der gelernte Fahrzeugbaumeister sei direkt angesprochen worden, ob er sich in der Partei engagieren wolle. Das hört das Publikum gern. Jens Bodenthien führt einen Elektrotechnik-Betrieb in Büdelsdorf, sucht händeringend Mitarbeiter. „Wer schließt die Ladesäule an oder repariert die Waschmaschine?“, fragt er in Richtung der Politiker. Mit anderen Worten: Ohne das Handwerk geht wenig, selbst die Energiewende bleibt dann auf der Strecke.

Rendsburg-Eckernförde: Direktkandidaten fordern frühere Berufsinformation in Schulen

Rixa Kleinschmit (CDU), selbst studierte Agraringenieurin, sagt: „Wir wollen eine Berufsorientierung in den Schulen ab der siebten Klasse.“ In eine ähnliche Kerbe schlagen die anderen Direktkandidaten. Kai Dolgner von der SPD, selbst Chemiker, setzt sich dafür ein, handwerkliche Fähigkeiten möglichst vor der Pubertät zu vermitteln. Das geschehe bislang in der Schule zu wenig, ist Möbelrestaurator Andreas Vollstedt vom SSW überzeugt. „Wir müssen die jungen Leute aber auch unterstützen, die Ausbildung zu schaffen“, ergänzt FDP-Mann Dobbrunz.

Lea Reimers, selbst Softwareentwicklerin, aber in einem Handwerksbetrieb aufgewachsen, wünscht sich mehr Infos zur Berufsausbildung am Gymnasium, so die Grüne. Oder am besten gleich eine Schule für alle, wie Student Maximilian Reimers von der Linken fordert.

Erstaunlich nah sind sich die Kandidaten auch in Sachen Mobilität. Fast alle fordern eine günstige Lösung für Azubis, die Linke will diese langfristig kostenlos machen. Einzig AfD-Politiker Uhrbrock ist dagegen. Der Raumausstatter vertritt in der Diskussion Parteikollege Sven Chilla, der in Wahlkreis 10 antritt: Er wolle sich eher für die Abschaffung von Prüfungsgebühren einsetzen. „Dann können die Betriebe leichter etwas zu einer Monatskarte dazugeben“, ist er überzeugt.

Stärkere Unterschiede treten beim Thema Materialknappheit zutage. Ein Rohstoff-Embargo gegen Russland, um den Krieg schnell zu beenden, hält jedoch nur Maximilian Reimers von der Linken für die richtige Lösung. Alle anderen Kandidaten verweisen darauf, dass man sich nur sukzessive aus der Abhängigkeit befreien könne. Lagerhaltung müsse dafür wieder einen höheren Stellenwert bekommen. „Früher hatten wir einen Fundus“, sagt SSW-Politiker und Möbelrestaurator Andreas Vollstedt selbstkritisch.

Nächster Polit-Talk: Sonnabend, 30. April um 15 Uhr (Einlass 14.45 Uhr) mit den Direktkandidaten des Wahlkreises 9 Rendsburg-Ost in der Zimmerei Elwardt (Eidersteder Straße 24, Bordesholm).