Rendsburg/Eckernförde

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat erstmals seit fast 20 Jahren ein Sozialdemokrat das Direktmandat bei einer Bundestagswahl erobert. Sönke Rix aus Eckernförde stand kurz vor 23 Uhr als Sieger fest. Der bisherige direkt gewählte Abgeordnete Johann Wadephul (CDU) räumte seine Niederlage am Abend ein.

Bis in den späten Abend hinein hatten sich die beiden Bundestagsabgeordneten ein spannendes Rennen um das Erststimmenergebnis geliefert. In Schacht-Audorf und Eckernförde musste nach Auskunft von Kreiswahlleiter Andreas Brück nachgezählt werden. Am Ende hatte Rix mit 30,8 Prozent zu 29,7 Prozent laut vorläufigem Endergebnis knapp die Nase vorn.

Bundestagswahl 2021: Wadephul gratulierte Rix zum Wahlsieg

Beide Kandidaten wären ohnehin wieder in den Bundestag eingezogen. Sie standen jeweils an den Spitzen ihrer Landeslisten. Seit 2005 hatte die CDU den Wahlkreis direkt gewonnen, Wadephul seit 2009 stets mit mehr als 40 Prozent.

Wadephul gratulierte Rix zum Wahlsieg. „Glückwünsche an Sönke Rix. Ich respektiere natürlich das Ergebnis.“ In den vergangenen Jahren habe er als CDU-Bundestagsabgeordneter alles daran gesetzt, gut für seinen Wahlkreis zu arbeiten, so Wadephul. Man habe sich bei der Wahl allerdings nicht gegen den Bundestrend stemmen können. Eine Aussprache zum Abschneiden der CDU ist auf einem Kreisparteitag am Montagabend in Rendsburg geplant.

Rix: Kreis Rendsburg-Eckernförde lag bisher immer im Bundestrend

Für Wahlsieger Rix war es kein Überraschungssieg. „Der Kreis Rendsburg-Eckernförde lag bisher immer im Bundestrend“, sagte er am Abend. „Es freut mich jetzt sehr, nicht nur meine Heimatstadt, sondern auch den Wahlkreis gewonnen zu haben.“ Dies sei auch eine Rückenstärkung für den Weg nach Berlin.

Zuvor durchlebte die CDU-Basis des Kreises Rendsburg-Eckernförde mit Direktkandidat Wadephul im „Fräulein Möhls“ in der Rendsburger Innenstadt ein Wechselbad der Gefühle. Mit den deutlichen Verlusten der Union auf Bundesebene hatte man gerechnet. Dann kam es um 18 Uhr offenbar nicht so schlimm, wie an der Basis befürchtet. Erleichterung und Applaus der rund 30 Unionsanhänger, als klar wurde, dass es für eine rot-grün-rote Bundesregierung nicht reicht.

Wadephul sprach sich dafür aus, dass es eine „Koalition der bürgerlichen Mitte“ geben müsse. Dass er dabei auch auf Bundesebene eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP favorisiere, daraus machte er keinen Hehl. Das gelte auch für den Fall, dass die CDU beim Endergebnis bundesweit knapp hinter den Sozialdemokraten auf Platz zwei landen sollte.

Ähnlich äußerte sich am Abend auch Christine Aschenberg-Dugnus, die Direktkandidatin der FDP. In Berlin, wohin sie am Montag aufbrechen wolle, müsse man über die möglichen Optionen sprechen. „Ich bin ein Jamaika-Fan“, so die Gesundheitsexpertin, die mit 8,0 Prozent der Erststimmen ihr Ergebnis im Wahlkreis um rund zwei Prozentpunkte verbessern konnte.

Zuvor wollte bei der SPD im Eckernförder „Jeverstübchen“ der Jubel um 18 Uhr nicht so recht ausbrechen. Das lag weniger am norddeutschen Gemüt, als an dem knappen Ergebnis. Freundlicher Applaus ertönte, als die 25 Prozent für die SPD verkündet wurden. Zu diesem Zeitpunkt schaute Sönke Rix noch mit verschränkten Armen auf den TV-Monitor an der Wand. Erst langsam löste sich im Laufe des Abends die Anspannung. In den vergangenen Jahren war es Rix nicht gelungen, direkt gegen Wadephul zu gewinnen.

„Vor ein paar Wochen lagen wir noch hinter Union und Grünen in den Umfragen“, sagte er. Die SPD habe eine fundamentale Aufholjagd hingelegt, während die Union ihr schlechtestes Ergebnis seit der Nachkriegszeit eingefahren habe.

„Wir haben allen Grund, fröhlich zu sein.“ Auch wenn es für eine Regierungsbildung noch mal eng werden könnte. Für Rix gibt es die meisten Übereinstimmungen mit den Grünen. „Wir kämpfen für eine Ampel“, sagte er. Und er hoffe, dass sich die Grünen „nicht zu billig an eine Jamaika-Koalition verkaufen“.

Grünen-Direktkandidat Jakob Blasel: Haben uns mehr erhofft

„Ich hab super-gemischte Gefühle“, sagte Grünen-Direktkandidat Jakob Blasel kurz nach Verkündung der ersten Prognose nach Schließung der Wahllokale. „Einerseits ist es ein historisch starkes Ergebnis, andererseits haben wir uns mehr erhofft“, so der 20-Jährige am Abend auf der grünen Wahlparty im Fährhaus in Büdelsdorf.

Nachdem früh klar wurde, dass er in den Kampf um das Direktmandat im Kreis Rendsburg-Eckernförde nicht eingreifen konnte, versprach der Abend für den Klima-Aktivisten und Jura-Studenten eine Zitterpartie zu werden. Er steht auf Platz acht der Landesliste. Umfrageinstitute hatten den Grünen zuletzt zwischen sechs und acht Mandate aus Schleswig-Holstein prognostiziert. Sollte es nicht klappen, gönne er sich eine kurze Pause, sagte Blasel.

Aber dann sei klar: „Ich will die Dringlichkeit der Klimakrise in die Politik tragen. Wenn ich das nicht als Abgeordneter machen kann, dann auf anderen Wegen.“ Er wolle jedenfalls weiter die Politik verändern, so der Fridays-for-Future-Aktivist.

Von Christoph Rohde undPaul Wagner Marc R. Hofmann