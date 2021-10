Rendsburg

Nach dem Ende der Impfzentren geht der Kreis im Kampf gegen die Corona-Pandemie in die Fläche: Neben einem wöchentlichen Impfangebot ohne Termin in Büdelsdorf soll es bis Ende des Jahres in möglichst vielen Gemeinden Termine für freie Impfungen geben. Dazu wurden alle Ämter im Kreisgebiet bereits angeschrieben.

Startschuss in Melsdorf

Ein erster Termin steht bereits: Am Dienstag, 19. Oktober, werden alle Interessierten in der Zeit von 16 bis 18 Uhr im Bürgerhaus in Melsdorf (Karkkamp 4) mit dem Impfstoff von Biontech geimpft. Dazu wird ein zweiköpfiges Team der Kreisverwaltung anrücken. In Zusammenarbeit mit der Melsdorfer Bürgermeisterin Anke Szodruch habe der Kreis die Aktion gestartet. Jetzt sollen andere Gemeinden nachziehen. Nach einem entsprechenden Aufruf über die Amtsverwaltungen habe es bereits ein positives Echo aus einigen Kommunen gegeben, sagt Susanne Sörensen, Leiterin des Corona-Lagezentrums beim Kreis. „Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vor Ort haben einen guten Überblick, kennen ihre Ehrenamtler und Organisationen“, sagt Sörensen. Konkrete Orte und Termine werden in den kommenden Tagen und Wochen vereinbart und anschließend zentral veröffentlicht. Die Gemeinden sind aufgerufen, auch örtliche Veranstaltungen wie Adventsfeiern im Blick zu haben und dem Kreis für einen Impftermin vorzuschlagen. Denn: Das Angebot läuft bis mindestens Dezember. Wenn mehr als eine Handvoll Personen zum Impftermin erscheint, will das Team der Kreisverwaltung sechs Wochen später auch für eine Zweitimpfung am selben Ort erscheinen.

Unterdessen bietet der Kreis ab dem 13. Oktober jeweils mittwochs von 16 bis 19:00 Uhr im Impfzentrum Büdelsdorf einen offenen Impftermin an. Allein für die erste Aktion in der kommenden Woche haben sich schon rund 50 Personen angemeldet, freut sich Susanne Sörensen. Ob zu den Impfterminen in den Dörfern oder mittwochs in Büdelsdorf: Alle Interessierten werden gebeten, Impfpass, Personalausweis und – wenn möglich – die Einwilligungs- und Aufklärungsbogen ausgefüllt mitzubringen. Dies könne aber auch vor Ort erledigt werden.