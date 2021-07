Rendsburg

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde schränkt die Öffnungszeiten seiner beiden Impfzentren ein. Sie bleiben nach Angaben der Behörde ab Anfang August montags und dienstags geschlossen. „In Schleswig-Holstein sind 52 Prozent der Bevölkerung komplett geimpft, 65 Prozent haben mindestens ihre erste Impfung erhalten“, heißt es von der Behörde. Deswegen und wegen des großen Angebots von Haus- und Betriebsärzten und freien Impfaktionen sinke der Bedarf.

Büdelsdorf und Gettorf: Die neuen Öffnungszeiten der Impfzentren

In Gettorf gilt diese Änderung bereits ab Montag, 2. August. In Büdelsdorf wird an diesem Tag noch einmal geöffnet, dafür schließt die Einrichtung am Dienstag, den 3. August. In den Folgewochen sind beide Impfzentren immer montags und dienstags geschlossen. Von Mittwoch bis Sonntag öffnen sie künftig von 9 bis 11.30 Uhr und von 13 bis 17.30 Uhr.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Mitarbeitenden der Impfzentren kontaktieren die Bürgerinnen und Bürger, die an diesen Tagen Termine vereinbart hatten. Da nicht die Kontaktdaten aller Impfwilligen vorliegen, sollen Betroffene ohne Nachricht einfach von Mittwoch bis Sonntag ohne Termin in das Impfzentrum kommen.

Künftig Corona-Impfung ohne Termin möglich

Wer noch keinen Termin hat, kann künftig immer von Mittwoch bis Sonntag in der Zeit von 13 bis 17 Uhr ohne Voranmeldung in die Impfzentren nach Büdelsdorf oder Gettorf kommen und den Wirkstoff von Biontech gespritzt bekommen.