Rendsburg

Das Impfzentrum in Büdelsdorf bekommt einen neuen Namen und soll als Impfstelle unter Regie der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) das Angebot wieder ausweiten. Das teilte der Kreis Rendsburg-Eckernförde bei der jüngsten Pressekonferenz zur Corona-Lage in der Region mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Laufe der Woche im Kreis deutlich, bleibt mit knapp unter 90 Fällen pro 100.000 Einwohner jedoch noch nennenswert unter den Zahlen in anderen Bundesländern.

Impfzentrum Büdelsdorf wird zur Impfstelle

„Wir wollen das Angebot so schnell wie möglich ausweiten“, sagt Susanne Sörensen, Leiterin des Corona-Lagezentrums der Behörde. Stand jetzt sei geplant, am Standort des ehemaligen Impfzentrums in Büdelsdorf (Am Friedrichsbrunnen 2) wieder ein Wartezelt aufzubauen und die Öffnungszeiten auszuweiten. Ab wann das neue Angebot verfügbar ist, will die Verwaltung bis Mitte nächster Woche bekannt geben. Bis dahin bleibt es bei dem wöchentlichen Termin am Mittwoch und dem Einsatz des Impfmobils im ganzen Kreisgebiet von Rendsburg-Eckernförde.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Gesundheitsbehörde des Kreises hatte ihr eigenen Impfangebot Mitte Oktober gestartet und nach eigenen Angaben bei neun Aktionen im ehemaligen Impfzentrum, an verkaufsoffenen Sonntagen und mobil seither 1300 Menschen gegen das Coronavirus immunisiert. Wie berichtet, kam es zu langen Warteschlangen. „Dabei haben sich jeweils etwa ein Drittel der Menschen zum ersten, zweiten oder dritten Mal impfen lassen“, so Sörensen. Wegen des großen Andrangs hatte der Kreis sein Angebot sukzessive ausgeweitet, wegen der offiziellen Schließung des Impfzentrums jedoch selbst zu tragenden Kosten von einem noch größeren Angebot abgesehen.

Kreis Rendsburg-Eckernförde sieht sich gut gerüstet

Prof. Stephan Ott, beim Kreis zuständiger Fachbereichsleiter für Gesundheit, sieht Rendsburg mit der Impfstelle und noch relativ vielen freien Intensivbetten gut gerüstet. „Der Appell, sich impfen oder die Impfung gegebenenfalls auffrischen zu lassen, bleibt“, sagt der Mediziner. Dazu gehöre, in Eigenverantwortung Hygienemaßnahmen wieder ernster zu nehmen und den Besuch von Großveranstaltungen sorgsam abzuwägen. Das gelte auch für Geimpfte.

Bedarf für wesentlich striktere Regelungen im Kreis sieht Ott ob der verhältnismäßig moderaten Infektions- und Hospitalisierungszahlen derzeit jedoch nicht. Dazu sei auch überhaupt noch nicht geklärt, wie etwa eine mögliche Test- oder Impfpflicht am Arbeitsplatz kontrolliert werden solle. Gleichzeitig sende die bundesweite Debatte über das Auslaufen der pandemischen Lage verbunden mit steigenden Infektionszahlen ein zwiespältiges Signal. „Die Menschen wissen nicht, woran sie sind“, kritisiert Ott.