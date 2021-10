Rendsburg

Menschen mit Behinderung die Möglichkeit zu geben, Sport zu treiben, wird immer wichtiger. Das gerade Handball als Inklusionssport großen Zulauf hat, verdeutlichen Teams aus Kiel, Neumünster und dem Kreis Stormarn. Nun startet mit einer neuen Mannschaft aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde bereits das zehnte Team in dieser Sportart in Schleswig-Holstein und Hamburg.

Rendsburg-Eckernförde: Inklusionssportmannschaft im Kreis gegründet

„Das Beispiel Inklusionshandball verdeutlicht, wie offen unsere Sportvereine in der Region sind, neue Wege zu gehen“, sagt Melanie Knierim, Sportkoordinatorin der Eider- und Kanalregion.

Die Initiative für den Aufbau einer Mannschaft im Kreis kam von Sascha Stelltenkamp, für Jugend zuständiger Vizepräsident beim Handballverband Schleswig-Holstein. Gemeinsam mit Katja Meyer, Vizepräsidentin für Frauen- und Breitensport, und Rüdiger Rohwer vom Kreishandballverband schoben sie das Projekt an. Schwer sei es nicht gewesen, Vereine aus der Region zu finden, die das Vorhaben unterstützen.

Beteiligte aus der Region brennen für das Projekt

„Wir brennen alle für das Projekt“, sagt Rohwer, der auch der erste Trainer der Inklusionsmannschaft wird. Seit Frühjahr dieses Jahres arbeitet das Team an dem Mannschaftsaufbau. Richtig los geht es nach den Herbstferien.

Die Hoffnung der Macher aus der Region ist es, dass sich die neue Liga verstetigt und dass das Team bald gegen mindestens eine Mannschaft aus jedem Kreis in Schleswig-Holstein spielen kann, sagt Katja Meyer.

Weitere Interessenten für die Mannschaft gesucht

Interessenten, die gern der neuen Mannschaft beitreten und in Fockbek trainieren wollen, können sich ab sofort mit Rüdiger Rohwer in Verbindung setzen. Er ist per E-Mail unter inklusion@hsgfona.de zu erreichen.

Betreuen wird die Mannschaft der SV Fockbek zusammen mit seiner Spielgemeinschaft HSG Fona, an der sich auch der SSV Nübbel und der TSV Alt Duvenstedt beteiligen. Startschuss für das Training ist der 20. Oktober um 19 Uhr in Fockbek.