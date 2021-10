Die Nachfrage in der offenen Sprechstunde des Kreises Rendsburg-Eckernförde im ehemaligen Impfzentrum ist ungebrochen. Gleichzeitig will die Behörde ihr Angebot ausweiten und ab kommender Woche mit einem Impf-Mobil in der Region unterwegs sein. Vereine und Firmen können es für sich anfordern.