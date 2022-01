Der Kreis Rendsburg-Eckernförde will die Quarantäne von Infizierten und Kontaktpersonen bei der Corona-Variante Omikron verkürzen, sollten Bund oder Land dies nicht tun. Andernfalls drohten Einschränkungen in der kritischen Infrastruktur, so die Behörde. Das ist die aktuelle Lage.