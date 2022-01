Rendsburg

Die WFG Infrastruktur GmbH zieht als Betreiber des Kreishafens am Nord-Ostsee-Kanal eine positive Bilanz des Jahres 2021: Trotz andauernder Corona-Pandemie ist der Umschlag mit 540.000 Tonnen nur knapp unter dem Rekordergebnis des Vorjahres geblieben.

„Von einem Pandemietief kann im Kreishafen Rendsburg nicht gesprochen werden“, sagt WFG-Geschäftsführer Kai Lass. Der Umschlag bleibe nur 20.000 Tonnen unter dem Höchstwert von 2020, die Gesellschaft schließe das Jahr mit dem zweitbesten Ergebnis seit 1995 ab. Grund dafür sei vor allem das gute Abschneiden im Kerngeschäft in den Bereichen Agrar und Energie. In Letzterem habe das Plus 67 Prozent betragen.

Stabiler Umschlag trotz starker Schwankungen in einzelnen Bereichen

So gelinge es, ein Defizit in Höhe von 60 Prozent bei Dünge- und Futtermitteln im Vergleich zum Vorjahr weitgehend auszugleichen. Grund sei die notwendige Wartung der Düngemittelverladeanlage, die zu einem mehrmonatigen Stillstand in diesem Bereich geführt habe. Sie ist die einzige in Deutschland, mit der eine staubfreie Verladung möglich sei, so die WFG.

Die Leitung des Kreishafens (v.li.): WFG-Geschäftsführer Kai Lass und Betriebsleiter Dieter Daxenberger. Quelle: WFG GmbH

Betriebsleiter Dieter Daxenberger ergänzt: „Außerdem wurde auch weniger Futtermittel umgeschlagen, da einige landwirtschaftliche Betriebe aufgegeben haben.“ Wegen der Energiewende sei zukünftig ebenso mit einem geringeren Heizölumschlag zu rechnen. Zum Ausgleich habe man jedoch bereits 2020 mit dem Umschlag von Holzhackschnitzeln begonnen.

2022 steht eine Umgestaltung des Areals am Nord-Ostsee-Kanal an

„Trotz der Defizite im Bereich Agrar sind wir sehr zufrieden mit der Geschäftsentwicklung. Es zeigt sich immer wieder, dass der Kreishafen Rendsburg eine wichtige Versorgungsfunktion für unseren Wirtschaftsraum hat“, so Geschäftsführer Lass.

Für das Jahr 2022 stehe nun eine Umgestaltung des Westkais rund um das Hafenamt an. In dem Bereich soll der Autoverkehr reduziert und das Wildparken an der Kaikante unterbunden werden. Lass: „Es gab leider in der Vergangenheit zahlreiche gefährliche Situationen und wir möchten vorbeugende Maßnahmen treffen, bevor es zu Unfällen kommt.“ Außerdem hofft die WFG in diesem Jahr wieder auf mehr Touristenschiffe.

Zum Hintergrund: Der Kreishafen besteht seit Inbetriebnahme des Nord-Ostsee-Kanals im Jahr 1895. Damals wie heute ist er stark auf die Landwirtschaft ausgerichtet. Auf dem Gelände befinden sich zwei große Futtermittelwerke, die über den Hafen versorgt werden. Hauptumschlagsgüter sind des Weiteren Baustoffe, Dünger und Mineralöle. Eigentümer ist der Kreis Rendsburg-Eckernförde.