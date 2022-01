Westerrönfeld

Am 27. Januar jährt sich die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz zum 77. Mal. Die Landespolizei nimmt den Tag zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus zum Anlass, die eigene Geschichte kritisch zu hinterfragen. In diesem Jahr erinnert sie aus diesem Anlass an Friedrich Schumm. Der Jurist starb wenige Wochen nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Polizeigewahrsam in Kiel.

Zur Galerie Mit einer Kranzniederlegung auf dem jüdischen Friedhof in Westerrönfeld erinnert die Spitze der Landespolizei zusammen mit der jüdischen Gemeinde in Schleswig-Holstein an die unrühmliche Rolle der Behörde während der NS-Zeit.

Westerrönfeld: Polizei reflektiert eigene Geschichte kritisch

„Die Polizei hat eine unrühmliche Rolle gespielt“, sagt Landespolizeidirektor Michael Wilksen anlässlich der Kranzniederlegung zum Gedenken an Friedrich Schumm auf dem jüdischen Friedhof in Westerrönfeld. Als die Nationalsozialisten am 1. April 1933 zum Boykott jüdischer Geschäfte aufriefen, geriet er in einen Tumult vor dem elterlichen Möbelgeschäft. Unter bis heute ungeklärten Umständen löste sich ein Schuss und verletzte einen SS-Wachposten. Schumm floh, stellte sich jedoch später der Polizei.

Jonas Kuhn, Leiter des Jüdischen Museums in Rendsburg, erklärt: „Er hatte noch Vertrauen in den Rechtsstaat. Aber der funktionierte schon nicht mehr.“ Obwohl in Obhut der Behörde, gelang es einem Mob von SA- und SS-Angehörigen, in das Polizeigefängnis einzudringen und den jüdisch-gläubigen Juristen zu erschießen. Wilksen spricht in diesem Zusammenhang unverblümt von einer „Polizei außer Kontrolle“, die den NS-Machtapparat stützte.

Schleswig-Holstein: Berufsethik heute zentraler Bestandteil der Ausbildung

Um dem entgegenzuwirken, sei Berufsethik heute zentraler Bestandteil der Ausbildung aller Polizistinnen und Polizisten. Seit 2019 gebe es zudem eine Kooperation mit der jüdischen Gedenkstätte Yad Vashem. Einige der angehenden Beamten haben vor Corona Israel besucht, und seither werde jedes Jahr eines anderen Opfers der Gewaltherrschaft gedacht. „Wir stehen heute für eine Bürgerpolizei mit Haltung. Gegen Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit und Hetze“, so Wilksen.

Für Igor Wolodarski, Vorsitzender der jüdischen Gemeinschaft in Schleswig Holstein, wird diese Form des Gedenkens immer wichtiger: „Denn irgendwann sind keine Zeitzeugen mehr da.“ Antisemitismus sei bis heute auch in Deutschland tief verwurzelt, breche sich bei gesellschaftlichen Problemen Bahn. Das sei gerade erst bei Demos von Ungeimpften und in den sozialen Medien zu beobachten. „Dort muss die Bildungspolitik ansetzen“, fordert Wolodarski.

Gedenken an NS-Verbrechen verpflichtet für die Zukunft

Zum Abschluss zitiert Michael Wilksen mit Tswi Herschel einen Zeitzeugen, der schon vor Polizeischülern des Landes gesprochen hat: „Ich mache Ihnen keine Vorwürfe. Aber sorgen Sie dafür, dass so etwas nie wieder passiert.“ Ein Auftrag, den sich der Landespolizeidirektor offenbar zu Herzen genommen hat.