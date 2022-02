Rendsburg

Muslimischen Glaubens sein und sich zu den Werten des jeweiligen Heimatlandes zu bekennen, gehört zusammen. Das sagt jedenfalls Danial Wadood von der Glaubensgemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ). Mit der Kampagne „Wir sind alle Deutschland“ wollen die Mitglieder jetzt im Kreis Rendsburg-Eckernförde mit Vorträgen und Flyern über ihre Religion aufklären. In der Region sind sie bereits mit Gemeinden in Kiel und Schleswig präsent.

Rendsburg-Eckernförde: Muslimische Glaubensgemeinschaft will zur Differenzierung beitragen

„Der Bedarf an Gesprächen ist gestiegen“, sagt Wadood, der als Pressesprecher der Glaubensgemeinschaft für Schleswig-Holstein zuständig ist. Im Anbetracht des im Namen des Islam verübten Terrors fühle sich die Gemeinschaft verpflichtet, über den Unterschied zwischen Extremisten und Muslimen aufzuklären. So sollen Vorurteile abgebaut, Rassismus vorgebeugt werden.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Heimatliebe und Loyalität zu dem Land, in dem man wohnt, sind Teil ihres Glaubens, so Wadood. „Wir praktizieren die Gleichwertigkeit von Mann und Frau, die Trennung von Religion und Staat. Bei uns gibt es keinen Zwang zum Glauben.“ Tradition sei es, sich um das Gemeinwohl in der eigenen Region zu kümmern. Dazu gehörten etwa Neujahrsputz, Baumpflanzungen, Wohltätigkeitsläufe und Blutspende-Aktionen. „Unser Motto ist: Liebe für alle, Hass für keinen“, sagt der Pressesprecher.

Ahmadiyya-Anhänger werden in einigen Ländern verfolgt

Die Ahmadiyya-Gemeinschaft wurde 1889 in Indien gegründet, weltweit sollen ihr nach eigener Aussage „mehrere zehn Millionen“ angehören. Viele davon in Pakistan, wo die Angaben jedoch ungenau sind. „Dort können wir unseren Glauben nicht offen leben“, sagt Danial Wadood, dessen Eltern als Flüchtlinge von dort kamen.

Hintergrund ist, dass sich die Mitglieder dem Islam zugehörig fühlen, auch wenn ihr Glauben in einigen Punkten von der orthodoxen Lehre abweicht. So verehren sie etwa ihren Begründer Mirza Ghulam Ahmad als „Verheißenen Messias“. In einigen Ländern wird ihnen deswegen die Anerkennung als Muslime verweigert, teilweise werden sie sogar verfolgt.

In Deutschland sollen nach eigenen Angaben rund 50 000 Menschen Teil der Gemeinschaft sein, zu der 60 Moscheen gehören. Rund 300 Mitglieder treffen sich regelmäßig im Gebetszentrum in Kiel und etwa 150 in Schleswig. Als einzige muslimische Gemeinde in Deutschland hat die AMJ in Hamburg und Hessen den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, ist dort damit der evangelischen und katholischen Kirche gleichgestellt.

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind für die kommenden Wochen Flyer-Aktionen geplant. Außerdem soll es am 21. Februar einen Online-Vortrag zur Rolle der Religion in Zeiten der Globalisierung und am 19. März einen Infostand auf dem Schiffbrückenplatz in Rendsburg geben.