Rendsburg

Gemeinsam Zeit verbringen, Spielen, Backen oder in den Zoo gehen: Dazu ist die „Patenzeit“ gedacht. Bei dem Projekt, das nun erstmals auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde angeboten wird, engagieren sich Patinnen und Paten, um Kindern und Jugendlichen von Eltern, die mit psychischen Belastungen kämpfen, eine unbeschwerte Zeit zu bescheren. Ermöglicht wird das Vorhaben von der Aktion Mensch.

Rendsburg-Eckernförde: „Patenzeit“ bereichert das Leben von Kindern, Eltern und Paten

„Ich möchte Kindern, die es schwer haben, etwas bieten“, sagt Michèle Morell. Gemeinsam mit ihrer zehnjährigen Tochter unternimmt die alleinerziehende Mutter viel, möchte einem Patenkind eine ebenso unbeschwerte Zeit schenken. Morell ist nun seit einigen Monaten Patin eines neunjährigen Mädchens, mit dem sie einmal in der Woche zwei bis drei Stunden etwas unternimmt. Manchmal mit ihrer eigenen Tochter, manchmal allein.

So können Sie selbst ein Pate werden Der Kinder- und Jugendhilfe-Verbund Rendsburg sucht neue Teilnehmer für die „Patenzeit“. Mitmachen können Erwachsene, die Freude am Umgang mit Kindern und Jugendlichen haben und mit diesen regelmäßig etwas unternehmen wollen. Sie müssen offen für andere Lebenszusammenhänge, verlässlich und wertschätzend sein. Eine pädagogische Vorbildung ist nicht notwendig. Zur Sicherheit muss ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt werden. Die jungen Teilnehmer sind zwischen sechs und 18 Jahre alt. Das Projekt richtet sich an Menschen aus dem ganzen Kreis Rendsburg-Eckernförde. Wer sich engagieren möchte oder Unterstützung sucht, erreicht Bianca Hansen mobil unter Tel. 0172/104 35 09 oder per E-Mail unter b.hansen@kjhv-rendsburg.de. Wer das Projekt finanziell unterstützen möchte, kann eine Spende auf das Konto des Kinder- und Jugendhilfe-Verbundes Rendsburg (IBAN DE 60 2145 0000 0105 0883 97) mit dem Betreff „Patenzeit“ überweisen.

„Meine Tochter kann immer mitmachen, muss es aber nicht“, erklärt die 38-Jährige. Die etwa gleichaltrigen Mädchen sind jedoch schnell Freundinnen geworden, verstehen sich von Anfang an gut, so die Buchhändlerin. Das Patenkind plane die Treffen oft schon im Voraus, verbringe gern Zeit mit der Familie. „Sie saugt die Zuwendung richtig auf“, sagt sie. „Das macht auch mich glücklich.“

Psychisch belastete Eltern bekommen Zeit für sich selbst

„Diese Zeit ermöglicht es den Eltern, Luft zu holen und sich um sich selbst zu kümmern“, erklärt Franziska Petersdorff, wie auch die Eltern der Patenkinder von dem Projekt profitieren. Gemeinsam mit Kollegin Bianca Hansen vom Kinder- und Jugendhilfe-Verbund Rendsburg betreut sie die Aktion. Durch ein Netzwerk aus Jugendamt, Schulsozialarbeit, Kinderärzten und Imland-Klinik bekommen die Expertinnen Kontakt zu Familien, denen das Angebot helfen könnte. Es richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren.

Bianca Hansen (l.) und Franziska Petersdorff vom Kinder- und Jugendhilfe-Verbund Rendsburg bringen Paten und Kinder zusammen. Quelle: Marc R. Hofmann

Finanziert wird das im Kreis Rendsburg-Eckernförde neue Projekt von der Aktion-Mensch-Lotterie für fünf Jahre. „In Flensburg, Husum und Hamburg gibt es das Projekt auch. Es wurde im Anschluss von den jeweiligen Kreisen weitergeführt“, sagt Hansen. Denn Kinder aus einem Haushalt mit psychisch erkrankten Eltern hätten ein hohes Risiko, später selbst krank zu werden.

Paten werden gründlich auf ihre Tätigkeit vorbereitet

Im April 2021 gestartet, gibt es seither vier „Tandems“. Die Paten werden zuvor in sechs anderthalb- bis zweistündigen Sitzungen auf ihre Tätigkeit vorbereitet. Wie die Kinder und Jugendlichen, um die sie sich kümmern, haben auch sie einen ganz unterschiedlichen Hintergrund. „Unter den Paten sind ein junges Paar, alleinerziehende Mütter, aber auch eine Rentnerin“, sagt Franziska Petersdorff.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bevor jemand in das Programm aufgenommen wird, wollen die Expertinnen wissen, wie die künftigen Patinnen und Paten „ticken“, besuchen sie dazu auch zu Hause. Sind alle Fragen beiderseits geklärt, steht zuerst ein Gespräch mit den Eltern eines potenziellen Patenkindes an. Erst dann kommen die Kinder in Spiel. „Es ist aber so gedacht, dass immer nur ein Kind aus einer Familie betreut wird, damit mögliche Rollenkonstrukte nicht in die Patenschaft mitgeschleppt werden“, so Petersdorff.

Kinder erfahren Zuwendung, die nur ihnen gilt

Unter den Paten ist auch die Annett Rabe. Seit Sommer kümmert sie sich um ein siebenjähriges Mädchen. Bei einem der ersten Treffen waren die beiden zusammen Eis essen, später ging es mit dem Fahrrad zum Spielplatz. Die perfekte Belohnung für das Radfahren, das der Siebenjährigen noch schwerfiel. Inzwischen hat sie mithilfe des Projekts auch ein neues Fahrrad bekommen.

Lesen Sie auch Grundschule Surendorf: Wie Wissenschaft Begeisterung bei Kindern weckt

Ähnlich wie Michèle Morell nimmt die 48-Jährige manchmal ihre neunjährige Tochter zu den Treffen mit, macht mit ihrem Patenkind aber auch öfter etwas allein. Diese Erfahrung, dass jemand ganz allein für sie da ist, sei wichtig für das Mädchen. „Manchmal ist es trotzdem eine Herausforderung herauszufinden, was das Kind glücklich macht“, sagt sie. Was könnte normaler sein als das.