Borgstedt

Wie kann ich mein Haus umbauen, um im Alter oder bei Krankheit länger darin wohnen zu können? Welche Unterstützungsleistungen gibt es für Angehörige und wie finde ich einen guten Pflegedienst? Beratung zu Fragen wie diesen ist es, die der Pflegestützpunkt Rendsburg-Eckernförde jetzt in 17 Orten in der Region anbietet. Auf Wunsch kommt Mitarbeiterin Karin Schmidt-Rahlf auch zu Interessenten nach Hause. Anfang September gestartet, wird das Programm bislang jedoch kaum nachgefragt.

Pflegestützpunkt Rendsburg-Eckernförde: Erst wenige Gespräche in der Region

„Ich hatte bislang vielleicht 15 bis 20 Beratungen“, sagt die Sozialpädagogin. Seit 9 Uhr sitzt sie an diesem Morgen mit Laptop und Unterlagen im Dorfgemeinschaftshaus in Borgstedt, wartet auf Interessenten. Doch es kommt lediglich ein Anruf einer Kollegin aus Nordrhein-Westfalen. Sie hat eine Interessentin aus der Region auf Besuch beraten und möchte weitere Informationen über das Angebot im Kreis Rendsburg-Eckernförde weitergeben.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dabei haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegestützpunktes viel Mühe gegeben, im größten Kreis des Landes ein dichtes Netz an Beratungsangeboten zusätzlich zu den sieben Beratungsstellen zu schaffen. Jeweils von 9 bis 11 Uhr ist Karin Schmidt-Rahlf dazu in Dorfgemeinschafts- oder Feuerwehrgerätehäusern vor Ort. Termine sind nicht notwendig, außer es werden Hausbesuche gewünscht. Alle Örtlichkeiten sind nach Auskunft der Behörde gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar und barrierefrei.

Corona erschwert Bekanntmachung des Angebots

Karin Schmidt-Rahlf vermutet, dass das Angebot noch nicht bekannt genug ist, hofft auf das Abflauen der Corona-Pandemie und die Rückkehr von Veranstaltungen wie Seniorencafés, auf denen sie mehr Werbung für die kostenlose und unabhängige Beratung machen könnte. Dabei war die Sozialpädagogin schon zu Besuch beim Seniorennachmittag in Jevenstedt und der Einwohnerversammlung in Bovenau, hat mit dem Seniorenbeirat des Kreises gesprochen und will demnächst die Landfrauen in Damp treffen.

So erreichen Sie die mobile Pflegeberatung Karin Schmidt-Rahlf von der mobilen Pflegeberatung des Kreises kommt jeden Tag im Monat an einen festgelegten Ort im Kreis, berät von 9 bis 11 Uhr. Danach steht sie nach Vereinbarung für Hausbesuche zur Verfügung. Für die tägliche offene Sprechstunde ist kein Termin notwendig. Stationäre Beratungsstellen gibt es zusätzlich in Eckernförde, Altenholz, Flintbek, Bordesholm, Nortorf, Hohenweststedt und Rendsburg. Telefonisch ist die mobile Pflegeberatung unter 04331/202 12 45 oder 0170/250 34 20 oder per Mail unter pflegestuetzpunkt@kreis-rd.de zu erreichen. Mehr Informationen zu den Terminen gibt es unter: www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/aerztliche-dienstleistungen/pflegestuetzpunkt/mobile-beratung Erste Woche: Montag Groß Wittensee (Dorfstraße 35), Dienstag Jevenstedt (Am Sportplatz), Mittwoch Noer (Alte Dorfstraße 4), Donnerstag Hanerau-Hademarschen (Kaiserstraße 11).Zweite Woche: Montag Rieseby (Dorfstraße 13), Dienstag im Wechsel: Achterwehr (Inspektor-Weimar-Weg 20)/Schönwohld (St.-Moritz-Kapelle), Mittwoch Hohn (Hohe Straße 4), Donnerstag Aukrug (Bargfelder Straße 10).Dritte Woche: Montag Holtsee (Dorfstraße 12), Dienstag Haale (Schulstraße 15), Mittwoch Damp (Am Sportplatz 10), Donnerstag Bovenau (An der Kirche 24), Borgstedt (Rendsburger Straße 20).Vierte Woche: Montag Fleckeby (Schmiederedder 5), Dienstag Schwedeneck (Dänisch Nienhof, Schulweg 5), Mittwoch Emkendorf (Emkendorfer Straße 103b), Donnerstag Owschlag (Sportallee 2a).

Dabei wissen potenzielle Interessenten vielleicht gar nicht, dass der Kreis eine unabhängige und kostenfreie Beratung anbietet und wenden sich direkt an Heime oder Pflegedienste, so Schmidt-Rahlf. „Und viele Menschen aus der Kriegsgeneration reißen sich zusammen, solange es geht.“ Wollen oftmals solange es geht in ihrer Wohnung oder ihrem Haus bleiben, obwohl es überhaupt nicht altersgerecht ist. „Dabei sollte man beim Pflegebedarf immer von den schlechten und nicht den guten Tagen ausgehen“, rät die Expertin.

Bevölkerung in Rendsburg-Eckernförde wird immer älter

Grundsätzlich müsste der Bedarf nach Einschätzung des Kreises jedoch hoch sein. Denn nach Daten des Demografieberichts für den Kreis Rendsburg-Eckernförde sind von 274 000 Bewohnern mehr als 20 000 älter als 80 Jahre. Das sind doppelt so viele wie noch vor 20 Jahren. Beratungsberechtigt ist dabei jeder, der nicht stationär im Krankenhaus liegt und bei dem noch kein Pflegegrad festgestellt wurde. Außerdem fungiert der Pflegestützpunkt als Beschwerdestelle, wenn es zu Unstimmigkeiten mit einem Anbieter kommt.

Lesen Sie auch Rendsburg-Eckernförde: Pflegestützpunkt kommt in die Region

Wer jetzt die Gelegenheit zur Beratung wahrnehmen möchte, hat gute Karten. Noch ist die Sprechstunde nicht ausgelastet „und ich habe Kapazität für Hausbesuche“, sagt Karin Schmidt-Rahlf. Eine schnelle Einstellung droht indes nicht: Mindestens ein Jahr soll das Angebot Zeit bekommen, bevor es bewertet und gegebenenfalls verändert wird.