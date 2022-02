Rendsburg

Tomaten, Erbsen und Radieschen selbst anbauen, dazu Informationen rund um das Thema Garten und nachhaltiges Leben: Darum dreht sich alles beim Ausstellungsformat Themenraum „Nachhaltig leben – Garten und Saatgut“ in der Stadtbücherei Rendsburg.

Ab Mitte März soll es dort möglich sein, Samen von Nutzpflanzen aus einer Saatgutbibliothek „auszuleihen“ und auszusäen. In Eckernförde und der Fahrbücherei im Kreis Rendsburg-Eckernförde gibt es bereits ein ähnliches Angebot.

Rendsburg: Eigener Bereich informiert über nachhaltiges Gärtnern

In der Stadtbücherei in Rendsburg gibt es dazu gedruckte und digitale Medien in einem eigens hergerichteten Bereich. Organisiert wird die Wechselausstellung zusammen mit dem Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt (VEN), der Diakonie und der Büchereizentrale Schleswig-Holstein. Die Ausstellung läuft bis zum 31. März und ist während der Öffnungszeiten der Bibliothek frei zugänglich.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein entsprechendes Angebot ist kürzlich bereits in Eckernförde an den Start gegangen. Hobbygärtner können aus dem vorhandenen Angebot aussuchen und eigenes Saatgut spenden. Das geht auch noch im nächsten Jahr, wenn die erste Generation eigener Pflanzen geerntet wurde. Der Samen muss dazu allerdings sortenecht und in Bioqualität sein.

Ziel ist es laut Stadtbücherei Eckernförde, gentechnikfreies und samenfestes Saatgut zu erhalten. Es kann nach der Aufzucht der Pflanzen immer wieder geerntet werden und führt bei ansonsten gleichen Bedingungen auch in der nächsten Generation zum gleichen Ertrag.

Wer jetzt bereits die ersten Sonnenstrahlen zur Aussaat nutzen will, wird vorab schon auf einer Saatgut- und Pflanzentauschbörse des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde fündig. Bei Fragen steht vor Ort eine Biologin zur Verfügung. Tüten und Gefäße für das Material sollen selbst mitgebracht werden. Interessenten werden gebeten, sich unter klima@frauenwerk.nordkirche.de anzumelden. Termin ist Donnerstag, der 3. März, im Zentrum für kirchliche Dienste (Am Margaretenhof 41) von 17 bis 19 Uhr.