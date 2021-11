Quarnbek

Wer kontrolliert, ob sich Ausgleichsflächen für Bauprojekte so entwickeln wie vorgesehen? Bekommt die Natur auch wirklich den Raum zurück, den sie bekommen soll? Darüber ist in der Gemeinde Quarnbek ein Streit entbrannt. Die Fraktion WIR und der Verein QuarnbekerWind werfen der Gemeinde und vor allem Bürgermeister Klaus Langer (Grüne) vor, bei der Kontrolle zum Ausgleich für drei bestehende Windkrafträder geschlafen zu haben.

Ein Naturidyll am Flemhuder See

Es ist eine idyllische Gegend: Zwischen Ringkanal und Burwiesengraben westlich von Quarnbek und östlich des Flemhuder Sees liegen 13 Hektar Wald und Wiese auf denen die Betreiber der drei nahe gelegenen Windräder für eine Aufwertung zugunsten von Naturschutz und Landschaftspflege sorgen müssen. So wurde es im April 2016 vor dem Bau der Windräder in einem sogenannten städtebaulichen Vertrag zwischen Betreiber und Gemeinde festgelegt. Diese Kompensation ist bundesweit bei größeren Bauprojekten vorgeschrieben und soll generell dafür sorgen, dass die Natur unter dem Strich trotz immer neuer Vorhaben noch eine Chance hat.

Gab es eine Überprüfung in Quarnbek?

In Quarnbek wurde man mit den Wald- und Wiesenflächen für den Ausgleich fündig. Drainagen sollten dort entfernt, eine Sperrschicht zum Rückhalt von Wasser am Rand der Wiese gebaut und im Waldstück Nadelbäume durch Laubbäume ersetzt werden. Doch junge Laubbäume können Jörg Kruse (QuarnbekerWind) und Gunda Niemann (WIR-Fraktion) im kleinen Waldstück nicht finden. Auch seien dort bisher erst viel zu wenige Nadelbäume entnommen worden. Und auch die Wirksamkeit der eingebrachten Sperrschicht zur sogenannten Vernässung der Wiese zweifeln sie an. Nach wie vor sei die Wiese zu trocken. „Das hätte alles längst von der Gemeinde überprüft werden müssen“, sagt Kruse. Er beruft sich auf die Vereinbarung zwischen Betreiber und Gemeinde. Dort heißt es: „Die Umsetzung wird von der Gemeinde überprüft und dann bei der Unteren Naturschutzbehörde angezeigt.“ Dies habe nicht stattgefunden, so Kruse. Gunda Niemann ergänzt: „Jetzt haben wir schon sechs Jahre verloren.“ Die Überprüfung hätte bereits vor Jahren passieren müssen.

Das Endziel in Quarnbek dauert Jahre

Bürgermeister Klaus Langer widerspricht der Darstellung: „Dass die Vernässung der Wiese funktioniert, ist bestätigt. Die Feuchtigkeit nimmt zu und Pflanzenwelt dort verändert sich.“ Für Details verweist Langer an den Vorsitzenden des Bauausschusses, den Biologen Eberhard Tschach (CDU), der erst im August mit einer Begehung vor Ort gewesen sei. Tschach bestätigt: „Um die konkrete Umsetzung der Auflagen streiten sich die Gemüter.“ Fakt sei, dass mit dem Bau der Windräder auch eine Lehmschicht zur Vernässung der Wiese eingebaut worden sei. „Ich vertraue darauf, dass das ordentlich gemacht worden ist“, so Tschach. Der Effekt sei bereits sichtbar. Konkret für Fachleute: „Die Wiese entwickelt sich von einem stark nährstoffreichen Grünland hin zu einem mäßig nährstoffreichen Nassgrünland.“ Das Endziel sei allerdings nicht innerhalb von wenigen Jahren zu erreichen, unterstreicht der Biologe. „Das dauert.“

Mehr Laubbäume sollen gepflanzt werden

Auch beim Umbau des kleinen Waldstücks mit weniger Nadelbäumen und mehr Laubbäumen müsse man sich gedulden. Nach Auskunft des zuständigen Försters wäre es in den vergangenen Jahren sinnlos gewesen, bereits Laubbäume zu pflanzen, da die bestehenden Nadelbäume noch zu viel Licht wegnähmen, erklärt Tschach. Erst wenn ein zweites Viertel der Nadelbäume gefällt worden sei, sollen Eichen gepflanzt werden. Dies ist für das kommende Jahr geplant, so Tschach.

Auch soll im kommenden Jahr ein Monitoring-Prozess auf dem Gelände starten. Dabei sollen Experten eines Fachbüros feststellen, ob die Auflagen zum Natur- und Landschaftsschutz bisher erfüllt wurden. Dieses Monitoring müsse – wie im städtebaulichen Vertrag vereinbart – vom Betreiber der Windkraftanlagen bezahlt werden. Der örtliche Wege- und Umweltausschuss soll das auf seiner nächsten Sitzung am 18. November beschließen. Auch an diesem geplanten Vorgehen gibt es Kritik vonseiten des Vereins „QuarnbekerWind“. „Sinnvoll wäre es, wenn die Gemeinde ihre Empfehlung dahingehend erweitert, dass sich die Gemeinde von neutraler Seite eine Drittmeinung zum Zustand der Flächen einholt“, sagt Jörg Kruse.