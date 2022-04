Rendsburg

2955 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der vergangenen Woche, 5046 Menschen akut infiziert und 21 davon in klinischer Behandlung: Die neuesten Zahlen aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde ergeben immer noch eine Inzidenz von 1075,5. Auch wenn nur noch wenige Menschen schwer an Covid-19 erkranken, ein Grund, warum die Quarantäneregeln bei einer Infektion vorerst weiter gelten.

„Der Absonderungserlass wurde vorerst bis zum 15. Mai verlängert“, erklärt Thomas Buchhold, Leiter des Corona-Lagezentrums des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Das gelte auch für die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die weiter umgesetzt wird. Inklusive einiger Nachmeldungen verzeichnet die Kreisbehörde derzeit etwa 500 Menschen in Gesundheitsberufen, die nicht gegen Corona geimpft sind.

Rendsburg-Eckernförde: Kreis will einrichtungsbezogene Impfpflicht mit Augenmaß umsetzen

„Wer vom Arbeitgeber gemeldet wurde, muss nun eine Stellungnahme abgeben“, sagt Buchhold. Der Kreis werde die Angaben dann ebenso überprüfen wie das Hygienekonzept des Betriebs. Wenn diese einen sicheren Einsatz der Mitarbeitenden auch ohne Impfung erlaube, dürften diese weiterarbeiten, zum Beispiel ohne Patientenkontakt.

Wie lange diese Prüfung noch dauern werde, sei schwer pauschal abzuschätzen. In der Zwischenzeit dürfen die Beschäftigten zunächst weiterarbeiten. Thomas Buchhold hält das für vertretbar, da die Hygienekonzepte noch aus einer Zeit stammen, als von einer Infektion noch eine größere Gefahr ausging. Ein Beschäftigungsverbot sei dabei nur die „Ultima Ratio“. Bis Juni will die Behörde das Verfahren beendet haben.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um trotzdem noch möglichst vielen Menschen ein leicht erreichbares Impfangebot zu machen, sei geplant, die Impfstellen in Büdelsdorf und Eckernförde weiterzubetreiben. Dort werden derzeit auch Geflüchtete aus der Ukraine mit Corona- und anderen Impfungen versorgt. Dazu bleiben vorerst auch die Öffnungszeiten gleich, obwohl die Einrichtungen nach Angaben des Kreises nur zu maximal 20 Prozent ausgelastet sind.

Der Weiterbetrieb ist sinnvoll, um eine hohe Immunität gegen das Virus zu erhalten, so Prof. Stephan Ott, Leiter des Fachbereichs Gesundheit. „Unabhängig davon, ob und wann ein auf Omikron angepasster Impfstoff kommt.“ Dabei sei noch nicht sicher einschätzbar, ob dieser wirklich besser als die vorhandenen Impfstoffe gegen die neue Variante des Erregers wirke.

Da der Kreis derzeit genug Impfstoff hat und dieser nicht unbegrenzt lagerbar ist, dass sich auch Personen eine vierte Impfung abholen, die nicht zu einer Risikogruppe gehören oder älter als 70 Jahre sind. „Wer eine vierte Impfung möchte, bekommt sie auch“, sagt Ott.