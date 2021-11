Rendsburg

Der oder die Unbekannten versuchten in der Nacht von Freitag auf Sonnabend, 20. November, in ein Haus in der Straße Kronwerker Moor in Rendsburg einzudringen. Nach Angaben der Polizei befestigten die Kriminellen vermutlich einen Silvester-Böller am Griff der Terrassentür.

Rendsburg: Einbruchsversuch mit Silvester-Böller

„Das Eindringen in das Einfamilienhaus gelang aber nicht“, so die Behörde. Gleichwohl wurde die Tür beschädigt, und die Explosion dürfte erheblichen Lärm verursacht haben.

Wer verdächtige Personen am vergangenen Wochenende in der Gegend beobachtet oder den Böller-Knall gehört hat, möge sich bei der Polizei Rendsburg unter Tel. 04331/208450 melden.