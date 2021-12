Rendsburg: Erneut Betäubungsmittel in Zigarette

Rendsburg

In Rendsburg und der Region ist es binnen weniger Wochen zu einem zweiten Vorfall mit Betäubungsmitteln in einer Zigarette gekommen: Dieses Mal kollabierte eine 19-Jährige in der Rendsburger Innenstadt. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich, Zigaretten, Tabletten oder Pillen von Unbekannten anzunehmen.

Rendsburg: 19-Jährige bricht nach Zigarette zusammen

Wie die Behörde erst am Donnerstag mitteilte, wurde die junge Frau am vergangenen Wochenende in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag, 5. Dezember, Opfer der Tat. Dort soll sie ein Lokal in der Rendsburger Innenstadt besucht haben, als ihr ein bislang Unbekannter gegen 3 Uhr morgens eine selbst gedrehte Zigarette anbot.

Die 19-Jährige rauchte die Zigarette, worauf sich ihr Zustand schnell verschlechterte. Sie kollabierte und war kurzzeitig nicht ansprechbar. Nach notärztlicher Versorgung verbesserte sich ihr Zustand, sie musste jedoch das restliche Wochenende in der Imland-Klinik verbringen und konnte erst am Montag entlassen werden. Lebensgefahr soll nach Angaben der Polizei jedoch nicht bestanden haben.

Zeugen gesucht: Polizei sucht mit dieser Beschreibung nach dem Täter

Das Opfer beschreibt den Mann als etwa 1,70 Meter groß, rund 25 Jahre alt mit kurzen schwarzen Haaren, ohne Bart oder Brille. Er habe einen grauen Pullover und helle Jeans getragen und eine südländische Erscheinung gehabt, aber Deutsch gesprochen. Die Polizei hat ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen unbekannt eingeleitet.

Welcher Inhaltsstoff genau zu den gesundheitlichen Problemen geführt hat, ermitteln die Beamten derzeit noch. Auf Nachfrage dieser Zeitung heißt es von der Behörde, dass es keine Hinweise auf einen sexuellen Übergriff gibt.

Ähnlicher Vorfall Ende November in Hohn

Die Polizei untersucht derzeit, ob es Verbindungen zu einem ähnlichen Fall gibt, der sich am 25. November in Hohn ereignet hat. Dort hatte ein 14-jähriger Schüler mutmaßlich von einem als älteren Jugendlichen beschriebenen Mann ebenfalls eine Zigarette angenommen und war wenig später zusammengebrochen. Das spricht gegen ein und denselben Täter, so die Polizei. Allerdings könne es sich auch um eine Nachahmungstat handeln.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizei in Rendsburg zu geben. Sie ist unter Telefon 04331/2080 zu erreichen.