Rendsburg

In die Debatte rund um die Fortführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Rendsburg kommt Bewegung: Während sich die Gemeinde St. Jürgen im Zuge der Fusion mit den anderen beiden Kirchengemeinden aus dem Familienzentrum A4 in Rotenhof zurückzieht, soll dort bereits im Dezember 2021 ein neues Angebot zumindest für Familien entstehen. Träger wird die Diakonie Rendsburg-Eckernförde, der Kreis gibt eine Anschubfinanzierung für drei Jahre in Höhe von jeweils 15 000 Euro.

A4 in Rendsburg: Diakonie legt Fokus auf Familien in Rotenhof

„Wir sind froh, dass es hier weiter ein Angebot für Familien und Kinder geben wird“, sagt Claudia Heynen, Pastorin der evangelischen Gemeinde St. Jürgen. Der Standort habe für die Kirche Tradition, sei seit 50 Jahren erst für die Jugendarbeit und in jüngster Zeit auch Familien Anlaufpunkt gewesen.

Wie berichtet, befinden sich die drei evangelischen Rendsburger Kirchengemeinden in einem Fusionsprozess, haben sich deswegen entschieden, die Trägerschaft des bisherigen Familienzentrums abzugeben. Über die Fortführung des von der Stadt finanzierten Angebots für Kinder und Jugendliche hat es danach in der Politik ob der finanziellen Zwänge Rendsburgs eine lebhafte Debatte gegeben, die noch andauert.

Anschubfinanzierung kommt vom Kreis Rendsburg-Eckernförde

Dass das Familienzentrum fortgeführt werden kann, habe sich erst kurzfristig ergeben. Bei der Kirche im Fusionsprozess konnte der Kirchengemeinderat von St. Jürgen wegen des Fusionsprozesses nicht mehr allein entscheiden, musste sich mit den anderen beiden Kirchen abstimmen. Dann folgte die Förderzusagen für die Anschubfinanzierung vom Kreis Rendsburg-Eckernförde erst am vergangenen Montag.

Die Diakonie betreibt in Rendsburg bereits zwei Familienzentren in den Stadtteilen Nobiskrug und Hoheluft. Mitarbeiterin Kerstin Dreja aus Nobiskrug soll sich künftig auch um den Standort in Rotenhof kümmern. „Der Alltag von Familien hat sich in der Pandemie gewandelt“, sagt sie. Viele gingen weniger raus als vor Corona. Bedarf gebe es trotzdem. Sie will daher auf Facebook und mittels in der Nachbarschaft verteilter Postkarten auf das Familienzentrum aufmerksam machen.

Angebot an vier Tagen in der Woche im Familienzentrum Rotenhof

Zu Beginn ist an vier Tagen in der Woche mindestens ein Angebot am Standort Rotenhof geplant, montags eine offene Telefonberatung. Dienstags ist ein Klön-Café angedacht, mittwochs ein offener Familientreff und eine offene Beratung, donnerstags ein gemeinsames Frühstück und freitags eine Krabbelgruppe. Die genannten Angebote sind kostenlos und können ohne Anmeldung besucht werden.

Monika Wegener, Fachbereichsleiterin für Kinder, Jugend und Familie bei der Diakonie, sagt: „Wir hoffen mit Geld vom Land das Angebot ausweiten zu können.“ Es übernehme üblicherweise die Finanzierung der Familienzentren. Dann seien auch Bastel- und Spielenachmittage für Kinder, Beratungsangebote zum Thema Mobbing in der Schule und im Netz, aber auch ein Kursus zum Thema Konfliktbewältigung für Eltern angedacht.

Programm für Kinder bis zehn Jahre

Das Angebot des Familienzentrum Rotenhof richtet sich damit erst einmal in erster Linie an Eltern, Großeltern und Kinder bis zehn Jahre. „Wir wollen aber ein Ohr in der Welt haben“, sagt Wegener und kann sich zumindest eine Ausweitung auf Kinder bis zehn Jahre oder etwas älter vorstellen. Bei dem Angebot des jetzigen Familienzentrums A4 war es mit älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen hingegen immer wieder mit Überschneidungen des Angebots der Kirche gekommen, weil beides am Nachmittag oder Abend stattfindet, so Pastorin Heynen. Durch das neue Arrangement könne die Kirche das Gemeindehaus wieder besser nutzen.

Ob und in welcher Form Heranwachsenden künftig ein Angebot gemacht werden soll, wird im Sozialausschuss der Stadt am 22. November beraten.